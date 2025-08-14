Apple já estaria testando MacBook Pro com chip “M5” e modem 5G próprio

Um trecho vazado do código interno da Apple, localizado no macOS Tahoe 26, indica que a empresa está testando um modelo do MacBook Pro com suporte a redes 5G. Segundo o vazamento, o dispositivo é equipado com o chip “M5 Pro” — ainda não anunciado — e com o modem C1, o primeiro desenvolvido pela própria empresa.

Identificado no código como modelo T6050 , o novo laptop marca a primeira referência concreta de um Mac com conectividade celular integrada. O modem C1, também chamado de “Centauri”, foi introduzido no iPhone 16e e não oferece suporte ao padrão mmWave , mas apresentou desempenho superior ao modem da Qualcomm em redes sub-6GHz.

A integração de um modem a um MacBook é considerada um passo inédito, ainda que especulado há anos. Ao assumir o controle completo sobre o design do chip e do modem, a Apple busca maior eficiência energética (um dos principais obstáculos para a adoção desse tipo de conectividade em laptops da marca).

Embora o código vazado não garanta que o produto chegará efetivamente ao mercado, ele confirma que a empresa segue testando ativamente a funcionalidade. Previsões anteriores indicavam que a Apple poderia aguardar a chegada de uma nova geração de moedas, com o “C2” (referenciado no código C4020 ) para introduzir o recurso em seus computadores.

Até o momento, no entanto, apenas o modem C1 aparece vinculado ao MacBook Pro em questão. Hoje mais cedo, o mesmo código revelou que a Maçã também está testando uma variante mais poderosa da geração de chips M4 (mais precisamente um “M4 Ultra”) para um Mac Pro atualizado.

O lançamento do modelo com chip “M5 Pro” também é alvo de estimativas que divergem entre si. Enquanto rumores iniciais apontavam para uma chegada no fim de 2025, relatos mais recentes sugerem que os novos Macs da linha “M5” só deverão estrear em 2026.

