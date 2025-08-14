Navegue

Apple libera iOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1 com recurso de oxímetro nos EUA

Luiz Gustavo Ribeiro
14/08/2025 • 14:20
iPhone e Apple Watch com recurso de oxímetro

A Apple acaba de liberar o iOS 18.6.1 (compilação 22G90) e o watchOS 11.6.1 (22U90) para todos os usuários de dispositivos compatíveis.

Como informamos mais cedo, as atualizações reintroduzem o recurso de oxímetro em Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2 nos Estados Unidos a partir de uma versão modificada do aplicativo Oxigênio no Sangue (Blood Oxygen). Essa função, vale lembrar, estava indisponível por lá desde o começo do ano passado devido a uma briga judicial.

O changelog oficial diz:

Esta atualização oferece uma nova experiência com o app Oxigênio no Sangue para usuários nos Estados Unidos com o Apple Watch Series 9 e Series 10 e o Apple Watch Ultra 2. As medições são calculadas no iPhone e visualizadas no app Saúde.

Confira abaixo os links diretos de instalação, caso prefira esse atualizar seu dispositivo dessa forma:

Links diretos do iOS 18.6.1

Em breve.

Vale notar que os próximos grandes sistemas operacionais da Apple — o iOS 26, o iPadOS 26, o macOS Tahoe 26, o watchOS 26, o tvOS 26 e o visionOS 26 — já estão nas sextas versões de testes e deverão chegar para todos em breve, provavelmente em meados de setembro.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
