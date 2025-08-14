Apple libera iOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1 com recurso de oxímetro nos EUA

A Apple acaba de liberar o iOS 18.6.1 (compilação 22G90 ) e o watchOS 11.6.1 ( 22U90 ) para todos os usuários de dispositivos compatíveis.

Como informamos mais cedo, as atualizações reintroduzem o recurso de oxímetro em Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2 nos Estados Unidos a partir de uma versão modificada do aplicativo Oxigênio no Sangue (Blood Oxygen). Essa função, vale lembrar, estava indisponível por lá desde o começo do ano passado devido a uma briga judicial.

O changelog oficial diz:

Esta atualização oferece uma nova experiência com o app Oxigênio no Sangue para usuários nos Estados Unidos com o Apple Watch Series 9 e Series 10 e o Apple Watch Ultra 2. As medições são calculadas no iPhone e visualizadas no app Saúde.

Confira abaixo os links diretos de instalação, caso prefira esse atualizar seu dispositivo dessa forma:

Vale notar que os próximos grandes sistemas operacionais da Apple — o iOS 26, o iPadOS 26, o macOS Tahoe 26, o watchOS 26, o tvOS 26 e o visionOS 26 — já estão nas sextas versões de testes e deverão chegar para todos em breve, provavelmente em meados de setembro.