Apple patenteia sistema para o Vision Pro monitorar a condição dos olhos

Bruno S. Gentile
14/08/2025 • 17:34
Divulgação/Apple

A Apple registrou uma patente descrevendo um sistema de monitoramento ocular voltado para futuros modelos do Vision Pro e possíveis outros dispositivos vestíveis como óculos inteligentes com foco em aumentar o conforto, a atenção e a interação do usuário em experiências de realidade aumentada (AR), virtual (VR) e mista (MR).

Segundo o documento, o dispositivo utilizaria um conjunto de sensores (ópticos, de profundidade e térmicos) para medir condições como o nível de umidade nos olhos, a frequência de piscadas, a posição das pálpebras e a direção do olhar. Com base nesses dados, o sistema poderia detectar sinais de ressecamento ocular ou fadiga e, então, emitir estímulos para incentivar o usuário a piscar, fazer movimentos oculares ou dar pausas para descanso.

Patente de sensor ocular da Apple
Imagem: Patently Apple

Além desses, outros possíveis estímulos listados incluem sinais vitais (com flashes ou elementos desfocados na tela), alertas sonoros, vibrações e até fluxo de ar direcionado aos olhos. O objetivo é que essas ações sejam sutis, mas efetivas, aproveitando reflexos naturais do corpo.

Segundo a patente, a tecnologia poderia ainda auxiliar na detecção precoce de problemas na região dos olhos, ampliar o tempo de imersão em experiências XR 1Extended reality, ou realidade estendida. e oferecer recursos de acessibilidade para usuários com fadiga visual.

Posts relacionados

O pedido de patente da Maçã lista como inventores Paul Wang, Christopher Jones, Mikaela Estep, Tyler Marshall e John Cagle (PhD), este último atuando no nível de Principal Software Engineer (ICT6) da Apple.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

via Patently Apple

Notas de rodapé

  • 1
    Extended reality, ou realidade estendida.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
