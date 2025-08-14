Navegue

Leitura de 2 minuto

Códigos dão detalhes sobre Apple TV, HomePod e Studio Display atualizados

Douglas Nascimento
14/08/2025 • 10:28
WML Image / Shutterstock.com
Apple TV e HomePod mini

Continuando com a série de vazamentos encontradas em códigos de sistemas da Apple, novas descobertas corroboram rumores de que a Maçã está preparando uma nova Apple TV 4K e um novo HomePod mini para este ano — inclusive, com detalhes sobre os chips que possivelmente equiparão esses dispositivos.

Começando pela Apple TV, o MacRumors descobriu que ela deverá ser equipada com o chip A17 Pro. Projetado para os iPhones 15 Pro, ele é bem mais avançado que o A15 Bionic presente no modelo mais recente, com melhorias em termos de desempenho e suporte a novidades como a Apple Intelligence.

Quanto ao HomePod mini atualizado (codinome B525), o site descobriu que ele será equipado com um chip que usa a microarquitetura T8310 — o que indica se tratar do chip S9 (do Apple Watch Series 9), do S10 (do Apple Watch Series 10) ou de um chip “S11”, que deverá equipar o “Apple Watch Series 11”.

Mesmo que não tenhamos conhecimento sobre possíveis novidades que possam pintar nesses dois produtos, espera-se que eles contem com o chip unificado para Wi-Fi e Bluetooth proprietário da Apple, o qual deverá chegar também aos MacBooks Air que deverão ser lançados no ano que vem.

Novo Studio Display a caminho

Ainda segundo o mesmo site, a Apple continua trabalhando em uma versão atualizada para o Studio Display, seu monitor profissional lançado originalmente em 2022. Com codinome J427, ele deverá ser lançado em 2026 — possivelmente com retroiluminação Mini-LED, oferecendo brilho, contraste e cores aprimorados.

Um outro monitor (de codinome J527) também foi descoberto no código vazado, o qual pode se tratar de uma segunda versão que a Apple estaria desenvolvendo — seja para escolher apenas uma para lançar no final ou até mesmo um outro monitor com tamanho de tela ou especificações diferentes.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
