Códigos dão detalhes sobre Apple TV, HomePod e Studio Display atualizados

Continuando com a série de vazamentos encontradas em códigos de sistemas da Apple, novas descobertas corroboram rumores de que a Maçã está preparando uma nova Apple TV 4K e um novo HomePod mini para este ano — inclusive, com detalhes sobre os chips que possivelmente equiparão esses dispositivos.
Começando pela Apple TV, o MacRumors descobriu que ela deverá ser equipada com o chip A17 Pro. Projetado para os iPhones 15 Pro, ele é bem mais avançado que o A15 Bionic presente no modelo mais recente, com melhorias em termos de desempenho e suporte a novidades como a Apple Intelligence.
Quanto ao HomePod mini atualizado (codinome
B525), o site descobriu que ele será equipado com um chip que usa a microarquitetura
T8310 — o que indica se tratar do chip S9 (do Apple Watch Series 9), do S10 (do Apple Watch Series 10) ou de um chip “S11”, que deverá equipar o “Apple Watch Series 11”.
Mesmo que não tenhamos conhecimento sobre possíveis novidades que possam pintar nesses dois produtos, espera-se que eles contem com o chip unificado para Wi-Fi e Bluetooth proprietário da Apple, o qual deverá chegar também aos MacBooks Air que deverão ser lançados no ano que vem.
Novo Studio Display a caminho
Ainda segundo o mesmo site, a Apple continua trabalhando em uma versão atualizada para o Studio Display, seu monitor profissional lançado originalmente em 2022. Com codinome
J427, ele deverá ser lançado em 2026 — possivelmente com retroiluminação Mini-LED, oferecendo brilho, contraste e cores aprimorados.
Um outro monitor (de codinome
J527) também foi descoberto no código vazado, o qual pode se tratar de uma segunda versão que a Apple estaria desenvolvendo — seja para escolher apenas uma para lançar no final ou até mesmo um outro monitor com tamanho de tela ou especificações diferentes.
