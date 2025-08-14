Com resolução 8K, novo drone da Insta360 consegue gravar em 360º

A Insta360 anunciou hoje o Antigravity A1, o primeiro drone com uma câmera 360º do mundo.

Capaz de gravar vídeos em até 8K, ele conta com lentes nas partes de cima e de baixo da sua construção — detalhe que, somado a um algoritmo avançado de costura de imagens, faz o drone ficar completamente “invisível” nas imagens.

O Antigravity A1 também vem com um par de óculos chamado Vision (nome familiar, não?), que dá aos usuários a chance de conferir as imagens capturadas pelo drone em tempo real e com rastreamento de cabeça.

Para complementar essa experiência, a Insta360 também incluiu a tecnologia FreeMotion, que deixa você explorar os seus arredores com o Vision livremente sem desviar da rota.

Os óculos também contam com um display externo que tornam a experiência menos isolada, já que pessoas ao seu redor também poderão ter uma ideia do que exatamente você está enxergando.

Outro acessório incluso com o drone é o Grip, um controle parecido com manetes de headsets de realidade virtual com suporte a controles de movimento. Com ele, você pode simplesmente apontar para a direção na qual você quer que o Antigravity A1 voe, separando o movimento do drone da sua visão.

O Antigravity A1 também traz uma maior flexibilidade em comparação a outros drones, que obrigam você a ajustar o enquadramento durante a gravação, o que pode ser uma tarefa complicada.

“Um voo alimenta edições infinitas. Com a captura em 360º do Antigravity, você pode extrair enquadramentos frontais, de cima para baixo, laterais ou traseiros e adicionar movimentos dinâmicos de câmera, tudo isso após o voo”, explica a Insta360 na página oficial do produto.

A empresa também investiu bastante em recursos de segurança, fazendo o drone ser capaz de detectar até mesmo se há alguma coisa em cima dele antes do voo. Ele também pode pausar com segurança sozinho, facilitando a vida de usuários menos experientes.

Com um peso de apenas 249 gramas, ele também permite que o usuário redimensione o vídeo para uma série de proporções, facilitando a publicação do conteúdo nas redes sociais (onde vídeos em 9:16 são muito populares), por exemplo.

De acordo com a Insta360, o Antigravity A1 será lançado em janeiro do ano que vem, embora ainda não tenha dado uma data específica. Também não foi revelado um preço, bem como especificações técnicas mais detalhadas do drone.