Como silenciar um alerta de término de exercícios no Apple Watch

O Apple Watch pode ser útil em diversos cenários — sendo que o principal deles é, sem dúvidas, no acompanhamento das suas atividades físicas. Caso use o smartwatch para fazer isso, certamente você deve usar o aplicativo Exercício (Workout).
Dentre os seus diversos recursos, há a possibilidade de ativar um alerta para terminar uma atividade, caso já não tenha feito isso. Se tiver habilitado isso, mas não quiser recebê-los em um exercício específico, é possível silenciá-los individualmente.
Veja como fazer! 🙂
Antes de mais nada, veja se o alerta está habilitado. Para ver isso pelo relógio, abra os Ajustes (Settings), toque em “Exercício” e habilite “Finalizar”, na seção “Lembretes”; já no iPhone, abra o app Watch, selecione “Exercício” e ative “Terminar Exercício”.
Inicie normalmente a atividade física. Quando o alerta aparecer na tela, toque no botão “Silenciar para Este Exercício”.
Simples, assim! 😉