Shutterstock.com
Homem usando Apple Watch

Como silenciar um alerta de término de exercícios no Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
14/08/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O Apple Watch pode ser útil em diversos cenários — sendo que o principal deles é, sem dúvidas, no acompanhamento das suas atividades físicas. Caso use o smartwatch para fazer isso, certamente você deve usar o aplicativo Exercício (Workout).

Dentre os seus diversos recursos, há a possibilidade de ativar um alerta para terminar uma atividade, caso já não tenha feito isso. Se tiver habilitado isso, mas não quiser recebê-los em um exercício específico, é possível silenciá-los individualmente.

Veja como fazer! 🙂

Antes de mais nada, veja se o alerta está habilitado. Para ver isso pelo relógio, abra os Ajustes (Settings), toque em “Exercício” e habilite “Finalizar”, na seção “Lembretes”; já no iPhone, abra o app Watch, selecione “Exercício” e ative “Terminar Exercício”.

Inicie normalmente a atividade física. Quando o alerta aparecer na tela, toque no botão “Silenciar para Este Exercício”.

Simples, assim! 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
