Como ver todos os apps já baixados no seu Apple Watch

Ainda que a App Store do Apple Watch não seja tão popular quanto à versão da loja para iPhones e iPads, ela conta com centenas de títulos bacanas — que podem facilitar a vida de quem costuma usar o smartwatch diariamente para se comunicar ou acompanhar as suas atividades físicas.
Assim como no iOS, no iPadOS e no macOS, é possível conferir uma lista com todos os apps que você já baixou no relógio (incluindo aqueles que não estão atualmente instalados).
Confira como visualizar isso! ⌚️
- Abra a App Store no seu Apple Watch.
- Role até a parte inferior da tela e toque em “Conta”.
- Vá até “Compras”.
- No menu “Mostrar”, escolha “Tudo” para exibir todos os apps que estão no relógio ou que já foram baixados anteriormente.
Fácil, não?! ⌚️
