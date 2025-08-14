Como ver todos os apps já baixados no seu Apple Watch

Ainda que a App Store do Apple Watch não seja tão popular quanto à versão da loja para iPhones e iPads, ela conta com centenas de títulos bacanas — que podem facilitar a vida de quem costuma usar o smartwatch diariamente para se comunicar ou acompanhar as suas atividades físicas.

Assim como no iOS, no iPadOS e no macOS, é possível conferir uma lista com todos os apps que você já baixou no relógio (incluindo aqueles que não estão atualmente instalados).

Confira como visualizar isso! ⌚️

Abra a App Store no seu Apple Watch. Role até a parte inferior da tela e toque em “Conta”. Vá até “Compras”. No menu “Mostrar”, escolha “Tudo” para exibir todos os apps que estão no relógio ou que já foram baixados anteriormente.

Fácil, não?! ⌚️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.