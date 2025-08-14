Navegue

Como ver todos os apps já baixados no seu Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
14/08/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

Ainda que a App Store do Apple Watch não seja tão popular quanto à versão da loja para iPhones e iPads, ela conta com centenas de títulos bacanas — que podem facilitar a vida de quem costuma usar o smartwatch diariamente para se comunicar ou acompanhar as suas atividades físicas.

Assim como no iOS, no iPadOS e no macOS, é possível conferir uma lista com todos os apps que você já baixou no relógio (incluindo aqueles que não estão atualmente instalados).

Confira como visualizar isso! ⌚️

  1. Abra a App Store no seu Apple Watch.
  2. Role até a parte inferior da tela e toque em “Conta”.
  3. Vá até “Compras”.
  4. No menu “Mostrar”, escolha “Tudo” para exibir todos os apps que estão no relógio ou que já foram baixados anteriormente.

Fácil, não?! ⌚️

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
