Como ver um email aberto no Apple Watch pelo iPhone

Um dos aplicativos disponibilizados pela Maçã para o Apple Watch é o Mail, que possibilita enviar, receber e gerenciar as suas caixas de entrada de um jeito bem simples — diretamente pelo pulso.

Caso esteja lendo alguma dessas mensagens, mas queira se aprofundar mais no email, é possível abri-la facilmente no iPhone que estiver no seu bolso ou por perto. Veja como é simples usar esse truque! 📧

Comece abrindo a mensagem no app Mail do Apple Watch. No iPhone que estiver por perto, deslize o dedo e pause-o no meio da tela (para abrir o seletor de apps) ou clique duas vezes no botão de Início. Toque no botão do Mail, na parte inferior da tela.

Com isso, a mensagem em questão será aberta no seu iPhone.