Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Ícone do Mail (macOS)

Como ver um email aberto no Apple Watch pelo iPhone

Pedro Henrique Nunes
14/08/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Um dos aplicativos disponibilizados pela Maçã para o Apple Watch é o Mail, que possibilita enviar, receber e gerenciar as suas caixas de entrada de um jeito bem simples — diretamente pelo pulso.

Publicidade

Caso esteja lendo alguma dessas mensagens, mas queira se aprofundar mais no email, é possível abri-la facilmente no iPhone que estiver no seu bolso ou por perto. Veja como é simples usar esse truque! 📧

  1. Comece abrindo a mensagem no app Mail do Apple Watch.
  2. No iPhone que estiver por perto, deslize o dedo e pause-o no meio da tela (para abrir o seletor de apps) ou clique duas vezes no botão de Início.
  3. Toque no botão do Mail, na parte inferior da tela.

Com isso, a mensagem em questão será aberta no seu iPhone.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ver todos os apps já baixados no seu Apple Watch
Posts relacionados