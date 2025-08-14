MacMagazine no Ar #644: GPT-5, tradução nos AirPods, Apple e IA, MacBook de US$600-700 e mais!

E hoje, um dia antes do normal, é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 644ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Breno Masi [@macmasi]
- Diogo Pires [@diogodokioske]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
05:35Próximos sistemas operacionais da Apple contarão com suporte ao GPT-5
14:00iOS 26 “dedura” suposto novo recurso de tradução ao vivo dos AirPods
23:02Apple quer dar a volta por cima em IA com robôs domésticos, Siri renovada e mais, diz Mark Gurman
34:30MacBook com A18 Pro poderá custar US$600 e chegar ainda em 2025
42:54Efeito tarifaço: Jeff Pu corrobora aumento de preços dos “iPhones 17”
52:53Encerramento
Gravação ao vivo
Gravação: 13 de agosto de 2025
Duração: 55min07
Trilha sonora: The Prodigy