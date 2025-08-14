MacMagazine no Ar #644: GPT-5, tradução nos AirPods, Apple e IA, MacBook de US$600-700 e mais!

E hoje, um dia antes do normal, é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 644ª edição do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Breno Masi [@macmasi]

[@macmasi] Diogo Pires [@diogodokioske]

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Links citados na introdução

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.