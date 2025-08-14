Navegue

Promoções na App Store: Rush Rally Origins, Rebel Cops, NoteLedge Ultimate – Notas e mais!

Marcelo Melo
14/08/2025 • 18:39

Nesta quinta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Rush Rally Origins, criado pela Brownmonster Limited, é uma divertida opção de jogo para o fim de semana em seu iPhone/iPad ou sua Apple TV.

O jogo é uma combinação de um simulador de rally clássico com gráficos de boa qualidade. Dispute mais de 30 fases espalhadas pelo mundo, na busca do lugar mais alto do pódio.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$200 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de ação.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Excelente opção para anotações.

Relógio.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
