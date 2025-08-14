Promoções na App Store: Rush Rally Origins, Rebel Cops, NoteLedge Ultimate – Notas e mais!

Nesta quinta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Rush Rally Origins, criado pela Brownmonster Limited, é uma divertida opção de jogo para o fim de semana em seu iPhone/iPad ou sua Apple TV.

O jogo é uma combinação de um simulador de rally clássico com gráficos de boa qualidade. Dispute mais de 30 fases espalhadas pelo mundo, na busca do lugar mais alto do pódio.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$200 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de ação.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Excelente opção para anotações.

Relógio.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️