Repaginado, recurso de oxímetro retorna aos Apple Watches nos EUA

Ausente dos Apple Watches vendidos nos Estados Unidos há mais de um ano por conta da briga da Maçã com a Masimo, o recurso de oxímetro está de volta aos relógios da Apple, mas com um “twist”.

Publicidade

O anúncio foi feito há pouco pela gigante de Cupertino, que aproveitou a oportunidade para anunciar uma versão repaginada do recurso, disponível via atualização (a qual será disponibilizada ainda hoje) para os Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2.

Segundo a Apple, a partir de agora, o aplicativo Oxigênio no Sangue (Blood Oxygen) medirá os dados coletados pelo Apple Watch em um iPhone emparelhado — contornando, assim, as limitações impostas pela patente da Masimo. Os resultados poderão ser, então, conferidos no app Saúde (Health).

Esse update foi aprovado recentemente pela Alfândega dos EUA e vale apenas para relógios vendidos na terra do Tio Sam, o que significa que o app Oxigênio no Sangue continuará funcionando como sempre funcionou em outros mercados.

Publicidade

Para restaurar esse recurso em seus Apple Watches, os usuários terão que atualizar para o iOS 18.6.1 e para o watchOS 11.6.1. É esperado que o iOS 26 e o watchOS 26, cujos lançamentos são esperados para o mês que vem, também contem com essa novidade.

Esse update, é claro, prepara o terreno para o lançamento do “Apple Watch Series 11” e do “Apple Watch Ultra 3”, que deverão ser apresentados no mês que vem ao lado da linha “iPhone 17”.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.