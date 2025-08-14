Navegue

Apple Watch com oxímetro (oxigenação do sangue)

Repaginado, recurso de oxímetro retorna aos Apple Watches nos EUA

Bruno Cardoso
14/08/2025 • 10:15
Leitura de 1 minuto

Ausente dos Apple Watches vendidos nos Estados Unidos há mais de um ano por conta da briga da Maçã com a Masimo, o recurso de oxímetro está de volta aos relógios da Apple, mas com um “twist”.

O anúncio foi feito há pouco pela gigante de Cupertino, que aproveitou a oportunidade para anunciar uma versão repaginada do recurso, disponível via atualização (a qual será disponibilizada ainda hoje) para os Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2.

Segundo a Apple, a partir de agora, o aplicativo Oxigênio no Sangue (Blood Oxygen) medirá os dados coletados pelo Apple Watch em um iPhone emparelhado — contornando, assim, as limitações impostas pela patente da Masimo. Os resultados poderão ser, então, conferidos no app Saúde (Health).

Esse update foi aprovado recentemente pela Alfândega dos EUA e vale apenas para relógios vendidos na terra do Tio Sam, o que significa que o app Oxigênio no Sangue continuará funcionando como sempre funcionou em outros mercados.

Para restaurar esse recurso em seus Apple Watches, os usuários terão que atualizar para o iOS 18.6.1 e para o watchOS 11.6.1. É esperado que o iOS 26 e o watchOS 26, cujos lançamentos são esperados para o mês que vem, também contem com essa novidade.

Esse update, é claro, prepara o terreno para o lançamento do “Apple Watch Series 11” e do “Apple Watch Ultra 3”, que deverão ser apresentados no mês que vem ao lado da linha “iPhone 17”.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
