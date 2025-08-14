Vídeo: Q&A — agora é o pior momento para comprar um iPhone?

E cá estamos de volta com uma nova edição da nossa série Q&A (questions and answers, ou perguntas e respostas). Para quem curte, é possível encontrar todos os Q&As passados aqui ou nessa playlist do YouTube.

Publicidade

Tal como os últimos, coletamos perguntas que vocês nos enviaram no começo desta semana pelo nosso Instagram. Tem funcionado muito bem, por lá. 😊

Aproveitando como sempre a oportunidade, pedimos a todos que mandem dicas/sugestões (ou pelo formulário de contato, ou pelas redes sociais) do que devemos cobrir em futuros vídeos para o nosso canal. Boas ideias de pautas ajudam bastante!

Espero que gostem, curtam e fiquem ligados para futuros posts desse tipo lá no YT! Até breve, pessoal.

Este vídeo foi patrocinado pela NordVPN, que protege as suas atividades online, tem servidores VPN em mais de 60 países com conexão ultrarrápida, proteção integrada contra ameaças e mais.

Publicidade

A NordVPN está com uma oferta exclusiva oferecendo mais de 70% de desconto e 4 meses de graça em todos os seus planos! Aproveite!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.