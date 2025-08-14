Navegue

O melhor pedaço da Maçã.
Vídeo: Q&A — agora é o pior momento para comprar um iPhone?

Rafael Fischmann
14/08/2025 • 09:00
Leitura de 1 minuto

E cá estamos de volta com uma nova edição da nossa série Q&A (questions and answers, ou perguntas e respostas). Para quem curte, é possível encontrar todos os Q&As passados aqui ou nessa playlist do YouTube.

Tal como os últimos, coletamos perguntas que vocês nos enviaram no começo desta semana pelo nosso Instagram. Tem funcionado muito bem, por lá. 😊

YouTube video
Aproveitando como sempre a oportunidade, pedimos a todos que mandem dicas/sugestões (ou pelo formulário de contato, ou pelas redes sociais) do que devemos cobrir em futuros vídeos para o nosso canal. Boas ideias de pautas ajudam bastante!

Espero que gostem, curtam e fiquem ligados para futuros posts desse tipo lá no YT! Até breve, pessoal.

Apoio: NordVPN

Logo - NordVPN

Este vídeo foi patrocinado pela NordVPN, que protege as suas atividades online, tem servidores VPN em mais de 60 países com conexão ultrarrápida, proteção integrada contra ameaças e mais.

A NordVPN está com uma oferta exclusiva oferecendo mais de 70% de desconto e 4 meses de graça em todos os seus planos! Aproveite!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
