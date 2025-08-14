WhatsApp ganha agendamento de chamadas, reações em ligações e mais

O WhatsApp anunciou hoje algumas novidades em matéria de chamadas. A primeira delas é que, agora, é possível agendar ligações (tanto de voz quanto de vídeo individual ou em grupo) e convidar os participantes com antecedência.

Para tanto, basta selecionar o botão “+” na aba “Ligações” e, em seguida, tocar em “Programar ligação” — você ainda pode gerenciar todas as ligações agendadas nessa mesma tela. Segundo o mensageiro, todos os participantes de uma chamada programada receberão uma notificação quando a ligação estiver prestes a começar.

Outra novidade está relacionada com as reações em ligações, sendo que agora você pode levantar a mão para indicar que quer falar ou enviar uma reação para participar sem interromper a conversa.

Por fim, os links de ligação — disponíveis já há alguns anos — foram atualizados, de modo que quem criar um link de ligação agora receberá notificações quando as pessoas ingressarem nela.

De acordo com o WhatsApp, essas novidades estão sendo implementadas gradualmente — portanto, certifique-se de manter o aplicativo atualizado no seu aparelho.