WhatsApp testa verificação do Instagram e links de convite para todos os membros em grupos

A Meta está realizando novos testes na versão beta do WhatsApp para iOS. Como visto pelo site WABetaInfo [1, 2], a empresa está testando duas novidades envolvendo links — uma delas relacionada ao Instagram e a outra, a grupos.

Começando pelos links do Instagram, a novidade é que será possível verificar o link para o perfil do Instagram adicionado à sua conta. Já é possível adicionar esses links há um bom tempo, mas ainda não há nenhum processo de verificação.

Para fazer a verificação, é preciso ter o WhatsApp integrado com a Central de Contas da Meta. Caso o link do Instagram adicionado ao mensageiro corresponda à conta presente na central, ele será exibido com um rótulo atestando sua autenticidade.

Essa verificação, que visa evitar golpes ou confusões envolvendo contas falsas, será completamente opcional. Ainda será possível adicionar um link não verificado, cabendo aos outros usuários o julgamento sobre sua autenticidade.

Links de grupos acessíveis a todos

Outra novidade descoberta pelo site é a possibilidade de que administradores de grupos permitam que todos os membros visualizem e compartilhem os links e códigos QR de acesso com outros usuários da plataforma.

Atualmente, vale recordar, apenas o administrador tem acesso direto ao link de convite para um grupo. Ele pode enviar diretamente a pessoas interessadas ou enviá-los a outros membros do grupo, para que eles possam convidar terceiros.

A novidade estará disponível para ativação por administradores na tela de permissões do grupo (ele estará desligado por padrão), enquanto membros poderão ver os links na tela de informações.