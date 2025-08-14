YouTube Music testa novas recomendações diárias de faixas

O YouTube Music está testando com alguns usuários uma nova opção para recomendar novos álbuns/faixas todos os dias com base em suas preferências. O recurso, conforme observado por usuários no Reddit, é exibido na página inicial do app, acima da seção “Músicas em alta para você”.
Essas recomendações são exibidas em formato de carrossel, de modo que os usuários podem rolar para a esquerda ou direita para visualizá-las. Aparentemente, o recurso se limitará a indicar faixas específicas ou álbuns em vez de playlists inteiras, bem como informará o motivo pelo qual certo conteúdo está sendo sugerido.
O pessoal do Android Authority notou que a opção de descoberta diária em si não é nova e já vinha sendo testada há cerca de um mês, no entanto, anteriormente as recomendações apareceram em um local diferente na página inicial, sugerindo que o YouTube pode estar testando diferentes posicionamentos.
Ainda não se sabe se o recurso de descoberta diária complementará ou mesmo substituirá a playlist Discover Mix, atualizada semanalmente com músicas sugeridas.
via TudoCelular.com