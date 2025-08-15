Apple treina IA capaz de gerar interfaces para aplicativos

A Apple divulgou nesta semana um novo estudo sobre inteligência artificial detalhando como pesquisadores da empresa treinaram um modelo capaz de criar interfaces de aplicativos usando o SwiftUI . Batizado de UICoder, o LLM utiliza uma técnica de autoaperfeiçoamento, sem depender de grandes volumes de dados manuais.

O documento [PDF] aponta que os pesquisadores partiram de um modelo de linguagem já existente chamado StarChat-Beta, especializado em programação. A equipe deu ao modelo descrições textuais simples de telas de aplicativos (como “uma tela com título, lista de itens e botão para adicionar”) e instruiu-o a escrever o código Swift correspondente.

Esse processo foi repetido em larga escala. A cada rodada, os códigos gerados eram testados automaticamente. Primeiro por um compilador, para verificar se o código funcionava; depois por outro modelo de IA, que avaliava se a interface criada batia com o que havia sido pedido.

Todos os códigos considerados falhos ou irrelevantes eram descartados. Já os melhores eram usados para treinar uma nova versão aprimorada do modelo. Após cinco ciclos de refinamento, o resultado foi um modelo que gerou quase um milhão de exemplos de interfaces para o SwiftUI e aprendeu a escrever códigos mais corretos, completos e próximos das instruções recebidas.

Segundo a empresa de Cupertino, o desempenho final do UICoder supera modelos equivalentes disponíveis publicamente e se aproxima da qualidade oferecida por modelos maiores, como o GPT-4 (da OpenAI). A conquista é vista como um indicador importante de qualidade em tarefas de programação.

Um detalhe que chama a atenção no estudo é que o modelo original usado pela Apple quase não tinha exemplos de códigos Swift em seu treinamento. Isso acontece porque o conjunto de dados original, chamado “The Stack”, excluiu acidentalmente projetos escritos naquela linguagem.

O incidente, porém, serviu para reforçar a tese dos pesquisadores de que o bom desempenho do UICoder não se deve a memória prévia, mas sim ao método de aprendizado guiado por um feedback automático.

A Apple acredita que a mesma abordagem usada para o Swift e o SwiftUI pode ser aplicada a outras linguagens de programação e ferramentas de interface, abrindo caminho para sistemas de IA mais eficientes na construção visual de aplicativos, com menos dependência de dados humanos.

Até o momento, a Apple não deu detalhes sobre se — ou quando — pretende incorporar o UICoder em seus produtos voltados para desenvolvedores.

