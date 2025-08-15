Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple Watch poderá ser redesenhado e ganhar novos sensores em 2026

Douglas Nascimento
15/08/2025 • 19:36
Foto de Afotoeu / Depositphotos
Traseira de Apple Wartch sobre a caixa

Os Apple Watches estão há muito tempo sem um redesign expressivo, mas isso poderá acontecer no ano que vem — em pelo menos um dos relógios mais avançados da Maçã (o “Apple Watch Series 12” e/ou o “Apple Watch Ultra 4”).

A informação vem de uma reportagem do DigiTimes (repercutida pelo MacRumors). O rumor indica mudanças no “design exterior” e o dobro de sensores. Mais precisamente, “oito sensores organizados em um padrão de anel visível através de uma tampa de vidro na parte inferior do relógio”.

Essa descrição parece estar alinhada a um suposto protótipo do Apple Watch Series 10 o qual foi publicado em março deste ano e mostra um anel inédito com oito linhas — algo que, como bem sabemos, acabou não vendo a luz do dia no aparelho, lançado no ano passado.

Enquanto a chegada de novos sensores poderá representar o lançamento de recursos como o monitoramento de pressão, mudanças no design podem se referir a um mecanismo de acoplamento magnético das pulseiras (algo que também vem sendo alvo de rumores).

Vale recordar que outro relógio que vem sendo cotado para ter seu design atualizado é o Apple Watch SE, uma vez que alguns rumores indicam que ele poderá ostentar uma caixa feita em plástico — algo que a Apple estaria com dificuldades para desenvolver.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
