Apple Watch poderá ser redesenhado e ganhar novos sensores em 2026

Os Apple Watches estão há muito tempo sem um redesign expressivo, mas isso poderá acontecer no ano que vem — em pelo menos um dos relógios mais avançados da Maçã (o “Apple Watch Series 12” e/ou o “Apple Watch Ultra 4”).

A informação vem de uma reportagem do DigiTimes (repercutida pelo MacRumors). O rumor indica mudanças no “design exterior” e o dobro de sensores. Mais precisamente, “oito sensores organizados em um padrão de anel visível através de uma tampa de vidro na parte inferior do relógio”.

Essa descrição parece estar alinhada a um suposto protótipo do Apple Watch Series 10 o qual foi publicado em março deste ano e mostra um anel inédito com oito linhas — algo que, como bem sabemos, acabou não vendo a luz do dia no aparelho, lançado no ano passado.

Enquanto a chegada de novos sensores poderá representar o lançamento de recursos como o monitoramento de pressão, mudanças no design podem se referir a um mecanismo de acoplamento magnético das pulseiras (algo que também vem sendo alvo de rumores).

Vale recordar que outro relógio que vem sendo cotado para ter seu design atualizado é o Apple Watch SE, uma vez que alguns rumores indicam que ele poderá ostentar uma caixa feita em plástico — algo que a Apple estaria com dificuldades para desenvolver.

