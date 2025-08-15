Berkshire Hathaway se desfaz de 20 milhões de ações da Apple

Depois de um bom tempo, a Berkshire Hathaway, empresa do bilionário Warren Buffett, voltou a vender ações da Apple [ $AAPL ], de acordo com um documento regulatório ao qual a Reuters teve acesso.

Mais especificamente, a firma de investimentos se desfez de 20 milhões de papéis relacionados à gigante de Cupertino durante o segundo trimestre de 2025 — reduzindo, assim, a sua participação para 280 milhões de ações.

Apesar disso, a Apple continua sendo o principal investimento da Berkshire Hathaway, que tem em seu portfólio aproximadamente US$64 bilhões em ações da empresa — alvo frequente de elogios por parte de Buffett.

Em seu auge, a Berkshire Hathaway foi dona de 905 milhões de ações da Apple, mas vem reduzindo progressivamente o seu investimento na Big Tech nos últimos tempos. Mesmo assim, Buffett — que deixará o comando na firma no final deste ano — garantiu em 2023 que a companhia era “a melhor empresa de seu portfólio”.

Em contrapartida, a firma investiu pela primeira vez no grupo UnitedHealth, além de ter aumentado os seus investimentos no ramo da construção civil.

via 9to5Mac