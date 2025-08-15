Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Mikayla Mallek no Unsplash
Mulher usando o trackpad de um MacBook Pro

Como alterar os atalhos de teclado do Mission Control, de janelas e da Mesa [Mac]

Pedro Henrique Nunes
15/08/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Os atalhos de teclado permitem que você acesse diversas áreas do macOS — sistema operacional que equipa os computadores da Apple.

Publicidade

Caso queira acessar as áreas do Mission Control, das janelas do aplicativo atual ou para mostrar a Mesa (Desktop), a Maçã permite justamente alterar as teclas para acionar esses itens do sistema.

Veja como fazer isso! 👨‍💻

  1. Abra os Ajustes do Sistema (System Settings).
  2. Clique em “Mesa e Dock”, na barra lateral esquerda.
  3. No final da tela, escolha “Atalhos…”.
  4. Use os menus suspensos ao lado de “Mission Control”, “Janelas do aplicativo” e “Mostrar Mesa” para alterar cada um dos atalhos.
  1. Quando finalizar, clique em “OK” para sair.

Fácil, não?! 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como colocar um atalho para o brilho do teclado no Mac
Posts relacionados