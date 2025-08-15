Como alterar os atalhos de teclado do Mission Control, de janelas e da Mesa [Mac]

Os atalhos de teclado permitem que você acesse diversas áreas do macOS — sistema operacional que equipa os computadores da Apple.
Caso queira acessar as áreas do Mission Control, das janelas do aplicativo atual ou para mostrar a Mesa (Desktop), a Maçã permite justamente alterar as teclas para acionar esses itens do sistema.
Veja como fazer isso! 👨💻
- Abra os Ajustes do Sistema (System Settings).
- Clique em “Mesa e Dock”, na barra lateral esquerda.
- No final da tela, escolha “Atalhos…”.
- Use os menus suspensos ao lado de “Mission Control”, “Janelas do aplicativo” e “Mostrar Mesa” para alterar cada um dos atalhos.
- Quando finalizar, clique em “OK” para sair.
Fácil, não?! 😉