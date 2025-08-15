Navegue

Como colocar um atalho para o brilho do teclado no Mac

Pedro Henrique Nunes
15/08/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O teclado dos MacBooks [Air/Pro] mais recentes conta com um sistema de retroiluminação, possibilitando usar o seu computador mesmo em ambientes com pouca luz ou mesmo totalmente escuros.

Além de fazer esse controle por meio das teclas dedicadas (na fileira de funções do topo), a Apple também permite ajustar o brilho delas usando um atalho que pode ser posto na barra de menus, ou seja, na parte superior direita da tela.

Veja como colocá-lo por lá! ⌨️

  1. Abra os Ajustes do Sistema (System Settings).
  2. Clique em “Central de Controle”, na barra lateral esquerda.
  3. Na seção “Brilho do Teclado”, marque a opção “Mostrar na Barra de Menus”.
  1. Preferencialmente, você também pode marcar “Mostrar na Central de Controle”.
  2. Depois, clique no controle de brilho, na barra de menus, para fazer o ajuste usando o seu mouse/trackpad.

Lembre-se de que, quanto maior a intensidade do brilho do seu teclado, mais bateria será consumida.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
