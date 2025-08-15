Como colocar um atalho para o brilho do teclado no Mac

O teclado dos MacBooks [Air/Pro] mais recentes conta com um sistema de retroiluminação, possibilitando usar o seu computador mesmo em ambientes com pouca luz ou mesmo totalmente escuros.

Além de fazer esse controle por meio das teclas dedicadas (na fileira de funções do topo), a Apple também permite ajustar o brilho delas usando um atalho que pode ser posto na barra de menus, ou seja, na parte superior direita da tela.

Veja como colocá-lo por lá! ⌨️

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings). Clique em “Central de Controle”, na barra lateral esquerda. Na seção “Brilho do Teclado”, marque a opção “Mostrar na Barra de Menus”.

Preferencialmente, você também pode marcar “Mostrar na Central de Controle”. Depois, clique no controle de brilho, na barra de menus, para fazer o ajuste usando o seu mouse/trackpad.

Lembre-se de que, quanto maior a intensidade do brilho do seu teclado, mais bateria será consumida.