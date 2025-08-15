Navegue

Leitura de 2 minuto

Estreia do dia no Apple TV+: “Snoopy Apresenta — Um Musical de Verão”

Lucas Miranda Magalhães
15/08/2025 • 08:30
Divulgação/Apple

Nesta sexta-feira, o lançamento do dia no Apple TV+ fica por conta da animação para a garotada “Snoopy Apresenta — Um Musical de Verão” (“Snoopy Presents — A Summer Musical”), a mais nova produção original da franquia Peanuts e o primeiro musical do grupo em mais de três décadas.

Contando com 40 minutos de duração e músicas originais de nomes renomados como Jeff Morrow e Ben Folds, o musical celebra a alegria e a magia de um acampamento de verão, bem como a importância de preservar o que se ama.

Música e alegria estão no ar! Charlie Brown e a turminha vão acampar. Por ser sua primeira vez, Sally não vê muita graça. Mas com o risco de fecharem o acampamento, todos se reúnem para ajudar e permitir que outras crianças criem memórias ali.

Divulgação/Apple

Na trama, Charlie Brown está disposto a tornar o seu último ano especial com um acampamento. Ele é acompanhado por seu grupo de amigos que, em determinada manhã, descobre que o amado acampamento está prestes a fechar, já que cada vez menos campistas se juntam a eles a cada verão. A notícia entristece Charlie Brown, resistente à ideia de perder o local tão especial.

Paralelamente, Snoopy e Woodstock descobrem um mapa do tesouro e conseguem encontrar um baú, mas ficam desapontados ao perceber que não são riquezas no sentido tradicional, e sim instrumentos e fotos de acampamentos passados.

Inspirado e tocado com a possibilidade do fechamento do acampamento, Charlie Brown e o grupo usam os materiais do tesouro para organizar seu próprio show musical e salvar o local do terrível esquecimento até então prenunciado.

Divulgação/Apple

Dirigido por Erik Wiese, o musical é escrito por Cornelius Uliano, Craig Schulz e Bryan Schulz, que também atuam como produtores executivos ao lado de Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts e Logan McPherson.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
