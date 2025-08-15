Estreia do dia no Apple TV+: “Snoopy Apresenta — Um Musical de Verão”

Nesta sexta-feira, o lançamento do dia no Apple TV+ fica por conta da animação para a garotada “Snoopy Apresenta — Um Musical de Verão” (“Snoopy Presents — A Summer Musical”), a mais nova produção original da franquia Peanuts e o primeiro musical do grupo em mais de três décadas.

Publicidade

Contando com 40 minutos de duração e músicas originais de nomes renomados como Jeff Morrow e Ben Folds, o musical celebra a alegria e a magia de um acampamento de verão, bem como a importância de preservar o que se ama.

Música e alegria estão no ar! Charlie Brown e a turminha vão acampar. Por ser sua primeira vez, Sally não vê muita graça. Mas com o risco de fecharem o acampamento, todos se reúnem para ajudar e permitir que outras crianças criem memórias ali.

Divulgação/Apple

Na trama, Charlie Brown está disposto a tornar o seu último ano especial com um acampamento. Ele é acompanhado por seu grupo de amigos que, em determinada manhã, descobre que o amado acampamento está prestes a fechar, já que cada vez menos campistas se juntam a eles a cada verão. A notícia entristece Charlie Brown, resistente à ideia de perder o local tão especial.

Paralelamente, Snoopy e Woodstock descobrem um mapa do tesouro e conseguem encontrar um baú, mas ficam desapontados ao perceber que não são riquezas no sentido tradicional, e sim instrumentos e fotos de acampamentos passados.

Publicidade

Inspirado e tocado com a possibilidade do fechamento do acampamento, Charlie Brown e o grupo usam os materiais do tesouro para organizar seu próprio show musical e salvar o local do terrível esquecimento até então prenunciado.

Divulgação/Apple

Dirigido por Erik Wiese, o musical é escrito por Cornelius Uliano, Craig Schulz e Bryan Schulz, que também atuam como produtores executivos ao lado de Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts e Logan McPherson.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.