Leitura de 1 minuto

“iPhone 17 Pro Max” poderá ter a melhor lente teleobjetiva de todos os modelos

Luiz Gustavo Ribeiro
15/08/2025 • 15:34
Foto de kozak_7891@icloud.com / Depositphotos
Câmeras traseiras do iPhone

Mais informações sobre os possíveis detalhes dos “iPhones 17 Pro” estão emergindo à medida que nos aproximamos de setembro, quando a Apple deverá anunciar os seus novos aparelhos.

Desta vez, o leaker Instant Digital disse em post no blog chinês Weibo que podemos esperar uma grande atualização em termos de desempenho da lente teleobjetiva do “iPhone 17 Pro Max”.

Nesse momento, [o iPhone 17 Pro Max] será o celular com a telefoto mais potente a ser lançado no próximo mês.

Há algum tempo, rumores indicam que ambos os “iPhones 17 Pro” terão uma lente telefoto de 48 megapixels; no entanto, o leaker mencionou apenas o próximo modelo topo-de-linha, o que talvez indique que o modelo Pro não receba essa atualização — algo que já havia sido aventado anteriormente.

No entanto, é possível também que a Apple tenha desenvolvido alguma outra vantagem exclusiva para a lente teleobjetiva do “iPhone 17 Pro Max”.

Como já acompanhamos, outros rumores sobre os próximos modelos Pro/Pro Max apontam para um novo recurso de zoom óptico de 8x, bem como gravação de vídeos até 8K.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
