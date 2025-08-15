“iPhone 17 Pro Max” poderá ter a melhor lente teleobjetiva de todos os modelos

Mais informações sobre os possíveis detalhes dos “iPhones 17 Pro” estão emergindo à medida que nos aproximamos de setembro, quando a Apple deverá anunciar os seus novos aparelhos.

Desta vez, o leaker Instant Digital disse em post no blog chinês Weibo que podemos esperar uma grande atualização em termos de desempenho da lente teleobjetiva do “iPhone 17 Pro Max”.

Nesse momento, [o iPhone 17 Pro Max] será o celular com a telefoto mais potente a ser lançado no próximo mês.

Há algum tempo, rumores indicam que ambos os “iPhones 17 Pro” terão uma lente telefoto de 48 megapixels; no entanto, o leaker mencionou apenas o próximo modelo topo-de-linha, o que talvez indique que o modelo Pro não receba essa atualização — algo que já havia sido aventado anteriormente.

No entanto, é possível também que a Apple tenha desenvolvido alguma outra vantagem exclusiva para a lente teleobjetiva do “iPhone 17 Pro Max”.

Como já acompanhamos, outros rumores sobre os próximos modelos Pro/Pro Max apontam para um novo recurso de zoom óptico de 8x, bem como gravação de vídeos até 8K.

via MacRumors