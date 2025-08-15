“iPhones 17 Pro” manterão bandeja para cartões SIM fora dos EUA, sugere vazamento

Um novo vazamento indica que os modelos “iPhone 17 Pro” e “iPhone 17 Pro Max” continuarão oferecendo bandeja para cartão SIM físico em determinados mercados fora dos Estados Unidos. A informação vem do leaker Majin Bu, que publicou hoje no X (antigo Twitter) uma imagem atribuída ao suposto componente interno do próximo modelo topo de linha da Apple.

Desde o lançamento do iPhone 14, a Maçã adotou o eSIM como o padrão exclusivo nos EUA, eliminando a entrada física. No entanto, os modelos vendidos em outros países ainda oferecem configuração dual SIM híbrida, com eSIM e nano-SIM físico — no caso da China, com dois SIMs físicos e sem suporte a eSIM, por exigências regulatórias.

iPhone 17 Pro Sim Card Slot pic.twitter.com/Q1uunrCRsf — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 15, 2025 Espaço para o cartão SIM do “iPhone 17 Pro”.

Segundo rumores recentes, a Apple deverá continuar a oferta de iPhones com eSIM exclusivo em mais países com a chegada da nova linha do aparelho, ainda este ano. A mudança, no entanto, não será aplicada de maneira uniforme: a imagem divulgada pelo leaker sugere que ao menos os modelos Pro seguirão com a bandeja física em algumas regiões.

Já o modelo “iPhone 17 Air”, esperado como uma nova adição à linha, adotará somente o eSIM em todos os países em que for comercializado graças ao seu possível design ultrafino. Essa é a observação do analista Ming-Chi Kuo.

Além da imagem da bandeja para o cartão SIM, outras supostas imagens internas do “iPhone 17 Pro Max” também surgiram nesta semana, publicadas pelo perfil yeux1122 na plataforma coreana Naver. As fotos mostram um módulo interno com uma bateria coberta por metal, solução que ajuda na dissipação de calor e que já está presente no iPhone 16 Pro/16 Pro Max.

As imagens também revelam um entalhe de câmera visivelmente maior, além da nova posição do sistema MagSafe. Outro rumor indica que a bateria poderá ser removida com o uso de corrente elétrica de baixa voltagem, como já ocorre no iPhone 16 e iPhone 16 Plus, facilitando processos de reparo.

Por outro lado, há quem se oponha aos vazamentos. O leaker conhecido como ShrimpApplePro chamou as imagens vazadas de “um CAD malfeito por algumas pessoas aleatórias, e não os componentes internos reais do novo iPhone”. Para ele, os componentes vazados “foram criados para entender melhor como a bateria ficaria ali dentro”.

You can tell this is just a poorly make cad by some random people, not an actual internals of the new iphone.

They were made to understand better how the battery would sit inside that.



Btw the leaked Geekbench score A19 Pro is fake. https://t.co/rINszClUH2 pic.twitter.com/aOoBWThvZq — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) August 15, 2025 Você pode dizer que isso é apenas um CAD malfeito por algumas pessoas aleatórias, e não os componentes internos reais do novo iPhone.

Eles foram feitos para entender melhor como a bateria ficaria ali dentro.

A propósito, a pontuação vazada do Geekbench sobre o A19 Pro é falsa.

Até agora não há nenhuma confirmação oficial por parte da Apple sobre as imagens. A nova geração de iPhones deverá ser anunciada em setembro deste ano.

