Promoções na App Store: Alphaputt, hocus., Cronometrista e mais!

Fechando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!
Alphaputt é uma bela criação do pessoal do Sennep. Trata-se de um jogo que se prende aos detalhes.
São 30 níveis, um para cada letra do alfabeto (do “A” de aeroporto ao “Z” de zoológico). Cada nível tem a sua própria paisagem sonora e um tema único que inclui desafios próprios.
Confira um vídeo:
Avance pelo alfabeto, complete os seus próprios campos de palavras e desafie os seus amigos. Você só tem que ter cuidado com os OVNIs… e com os aspiradores.
O sistema de tacadas intuitivo e os controles mínimos garantem que as letras sejam as verdadeiras protagonistas da cena. Os jogadores podem mover-se ao redor das letras para terem o melhor ângulo, definir a direção e ajustar a força.
Os jogadores podem criar campos personalizados ao escrever as palavras que querem jogar ou enfrentar campos gerados aleatoriamente. Os jogadores também podem aceitar o desafio Par-Fection ao tentarem concluir o alfabeto completo abaixo do par.
Jogo muito bacana! Vale o download! 😎
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:
Jogos
Puzzles.
Jogo de ação.
Jogo de baseball.
Aplicativos
Temporizadores.
Guia do céu.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸