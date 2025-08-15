Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Alphaputt, hocus., Cronometrista e mais!

Marcelo Melo
15/08/2025 • 20:00

Fechando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Alphaputt é uma bela criação do pessoal do Sennep. Trata-se de um jogo que se prende aos detalhes.

São 30 níveis, um para cada letra do alfabeto (do “A” de aeroporto ao “Z” de zoológico). Cada nível tem a sua própria paisagem sonora e um tema único que inclui desafios próprios.

Confira um vídeo:

YouTube video

Avance pelo alfabeto, complete os seus próprios campos de palavras e desafie os seus amigos. Você só tem que ter cuidado com os OVNIs… e com os aspiradores.

O sistema de tacadas intuitivo e os controles mínimos garantem que as letras sejam as verdadeiras protagonistas da cena. Os jogadores podem mover-se ao redor das letras para terem o melhor ângulo, definir a direção e ajustar a força.

Os jogadores podem criar campos personalizados ao escrever as palavras que querem jogar ou enfrentar campos gerados aleatoriamente. Os jogadores também podem aceitar o desafio Par-Fection ao tentarem concluir o alfabeto completo abaixo do par.

Jogo muito bacana! Vale o download! 😎

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de ação.

Jogo de baseball.

Aplicativos

Temporizadores.

Guia do céu.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
