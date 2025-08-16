MM Fórum: AppleCare+ para iPhone, água no teclado do MacBook e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|AppleCare+ para iPhone X no Brasil
|Marcelinho Lopes
|3,1K
|Derramei água no teclado do Macbook por acidente
|Carlos Rafael Rasche
|4
|Novo Mac Mini M5 em 2025?
|Poky
|2
|Monitores para uso Externo
|gabriellana
|1
|Cursos para prestar suporte Apple
|Rafael Quadros
|1
Boas discussões, pessoal! 😉