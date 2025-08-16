Navegue

O que fazer se esquecer o seu endereço de email usado na Conta Apple

Pedro Henrique Nunes
16/08/2025 • 13:30
Nós já mostramos, por aqui, como é possível seguir alguns passos a fim de recuperar a senha da sua Conta Apple — caso tenha se esquecido dela.

Porém, é bem possível que certos usuários também não lembrem mais o email que foi usado para criar essa conta da empresa, o que impedirá o seu login.

Porém, como veremos a seguir, é supersimples encontrá-lo! 😊

  • Verifique se já iniciou uma sessão na sua Conta Apple nos seus aparelhos. Por lá, será possível conferir o email. Abra os Ajustes/Ajustes do Sistema e vá até o seu nome.
  • Verifique se você iniciou a sessão no FaceTime, na App Store ou no Mensagens.
  • Na tela de início de sessão no site da Conta Apple, veja se o seu endereço por acaso não foi salvo nas suas senhas ou se por acaso não se lembra dela.
  • A Apple pode, em certos momentos, enviar emails para você com recibos ou promoções, por exemplo. Acesse o seu cliente de email e veja se o seu email não aparece em algum que tenha sido enviado pela Maçã.
  • Caso faça parte de um grupo do Compartilhamento Familiar, peça para um membro da família verificar os ajustes do Compartilhamento Familiar referentes à Conta Apple, a fim de verificar o seu endereço usado para ela.
  • Entre em contato com o suporte da Apple, seja pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte. Você também pode marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

Depois dessas dicas, conseguiu identificar o seu email da Conta Apple? 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
