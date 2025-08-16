Navegue

Conta Apple (Apple Account)

O que fazer se não conseguir acessar a Conta Apple no navegador

Pedro Henrique Nunes
16/08/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Com a Conta Apple (Apple Account), os usuários de dispositivos da empresa podem armazenar os seus documentos e arquivos, usar serviços como o Apple TV+ e o Apple Music e baixar aplicativos na App Store, por exemplo.

Além de acessá-la em seus aparelhos, você também pode gerenciar as suas informações por meio da web, no site dedicado da Conta Apple. Porém, caso esteja enfrentando dificuldades para entrar na conta usando esse meio, confira algumas dicas que podem lhe ajudar! 🙂

  • Certifique-se de que a senha e o login estão corretos.
  • Se estiver entrando no site usando o Safari de iPhones, iPads ou Macs, experimente autenticar-se usando o Touch ID ou Face ID.
  • Clique na opção de entrar com uma chave-senha, caso tenha habilitado isso na sua Conta Apple.
  • Verifique se não há nenhum problema nos servidores da Apple, acessando a página Status do sistema.
  • Experimente acessar a sua Conta Apple usando uma aba privada do navegador. No Safari do Mac, por exemplo, é possível fazer isso indo até Arquivo » Nova Janela com Navegação Privada, na barra de menus, ou usando o atalho ⇧ shift ⌘ command N.
  • Use outro navegador além daquele que já está acostumado.
  • Use outra rede Wi-Fi ou conecte-se à rede celular para verificar se conseguirá fazer o login normalmente.
  • Limpe os dados do navegador, como o Safari, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Deu tudo certo por aí? 😊

via iDownloadBlog

Pedro Henrique Nunes
