Como desativar a sincronização de Mesa e Documentos no iCloud [Mac]

Pedro Henrique Nunes
17/08/2025 • 13:30

Se estiver usando o iCloud no seu Mac — o que é o caso da maioria dos usuários —, a Apple permite que você adicione as pastas “Mesa” e “Documentos” ao iCloud Drive, para que você consiga acessar os arquivos do seu computador em todos os dispositivos que estejam usando a mesma Conta Apple.

Caso queira, é possível desabilitar isso. Assim, os arquivos permanecerão no iCloud Drive, e outras pastas “Mesa” e “Documentos” serão criadas no computador dentro da sua pasta pessoal.

Veja como fazer isso! 👨‍💻

  1. Abra os Ajustes do Sistema (System Settings);
  2. Clique no seu nome (na parte superior esquerda);
  3. Vá até “iCloud”;
  4. Selecione “Drive”, na seção “Salvos no iCloud”;
  5. Desmarque “Pastas Mesa e Documentos” e clique em “OK”.

Simples, não?! ☁️

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
