Como desativar a sincronização de Mesa e Documentos no iCloud [Mac]

Se estiver usando o iCloud no seu Mac — o que é o caso da maioria dos usuários —, a Apple permite que você adicione as pastas “Mesa” e “Documentos” ao iCloud Drive, para que você consiga acessar os arquivos do seu computador em todos os dispositivos que estejam usando a mesma Conta Apple.

Caso queira, é possível desabilitar isso. Assim, os arquivos permanecerão no iCloud Drive, e outras pastas “Mesa” e “Documentos” serão criadas no computador dentro da sua pasta pessoal.

Veja como fazer isso! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings); Clique no seu nome (na parte superior esquerda); Vá até “iCloud”; Selecione “Drive”, na seção “Salvos no iCloud”; Desmarque “Pastas Mesa e Documentos” e clique em “OK”.

Simples, não?! ☁️