Como sair de um grupo do Compartilhamento Familiar [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
17/08/2025 • 15:00
O Compartilhamento Familiar (Family Sharing) pode ser uma ótima maneira de usar os seus produtos da Apple com a sua família — possibilitando que todos possam desfrutar das suas assinaturas e verificar quanto tempo os seus filhos passam usando esses aparelhos, por exemplo.

Caso queira, a Maçã permite que você saia de um grupo de Compartilhamento Familiar a qualquer momento — desde que tenha, no mínimo, 13 anos. Caso o Tempo de Uso esteja ativado em sua conta, será preciso que o organizador da família o remova.

Lembre-se de que, ao sair do Compartilhamento Familiar, você perderá o acesso às compras ou aos serviços compartilhados pelo grupo.

Veja como fazer esse procedimento por aí! 😉

Como sair de um grupo familiar no iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Família”. Caso não veja essa opção, selecione o seu nome, no topo da tela, e em “Família” ou “Compartilhamento Familiar”.

Depois de escolher o seu nome, toque em “Parar de Usar o Compartilhamento Familiar” na parte inferior.

Como sair de um grupo familiar no Mac

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings), clique em “Família” ou “Compartilhamento Familiar” e no seu nome.

Em seguida, clique em “Parar de Usar o Compartilhamento Familiar”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
