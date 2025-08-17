Seu apoio a nós no Patreon ou Catarse é muito importante, obrigado!

Mês a mês, nós aqui do MacMagazine fazemos questão de publicar um artigo agradecendo nominalmente a todos os que nos apoiam lá no Patreon ou no Catarse.
Os motivos pelos quais abrimos essa possibilidade de colaboração estão devidamente descritos/apresentados nos nossos próprios perfis do Patreon e do Catarse, e somos absurda e profundamente gratos a não só os nossos atuais 133 patrões, mas também a todos os leitores que já passaram por lá e por algum motivo tiveram que cancelar/suspender suas colaborações.
Essa colaboração é muito importante para nós, pois assim não dependemos apenas de veiculações de publicidade para manter o MM — site atualizado todos dias (inclusive aos fins de semana e feriados), fórum de discussões, canal no YouTube, podcast semanal e mais!
Para tornar essa colaboração melhor, nós oferecemos algumas recompensas para quem nos apoia, como participar de sorteios que realizamos no site, ter a chance de participar de episódios do nosso podcast, prioridade para viajar com a gente em futuros MM Tours, acessar o nosso grupo fechado no Telegram para bater papo com a equipe e outros patrões, navegar pelo site/app sem banners de propaganda, entre outras coisas.
Somos absurdamente gratos a todos os que apoiam o nosso trabalho no MM, em especial aos nossos patrões a seguir listados. Saibam que todos vocês estão contribuindo enormemente para o mantimento do nosso projeto!
Patrões Platinum
Patrões Ouro
Patrões Prata
Patrões Bronze
Muito obrigado, galera! 😀