Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Seu apoio a nós no Patreon ou Catarse é muito importante, obrigado!

Rafael Fischmann
17/08/2025 • 18:00
Logos do Patreon e do Catarse

Mês a mês, nós aqui do MacMagazine fazemos questão de publicar um artigo agradecendo nominalmente a todos os que nos apoiam lá no Patreon ou no Catarse.

Publicidade

Os motivos pelos quais abrimos essa possibilidade de colaboração estão devidamente descritos/apresentados nos nossos próprios perfis do Patreon e do Catarse, e somos absurda e profundamente gratos a não só os nossos atuais 133 patrões, mas também a todos os leitores que já passaram por lá e por algum motivo tiveram que cancelar/suspender suas colaborações.

Essa colaboração é muito importante para nós, pois assim não dependemos apenas de veiculações de publicidade para manter o MM — site atualizado todos dias (inclusive aos fins de semana e feriados), fórum de discussões, canal no YouTube, podcast semanal e mais!

Para tornar essa colaboração melhor, nós oferecemos algumas recompensas para quem nos apoia, como participar de sorteios que realizamos no site, ter a chance de participar de episódios do nosso podcast, prioridade para viajar com a gente em futuros MM Tours, acessar o nosso grupo fechado no Telegram para bater papo com a equipe e outros patrões, navegar pelo site/app sem banners de propaganda, entre outras coisas.

Publicidade

Somos absurdamente gratos a todos os que apoiam o nosso trabalho no MM, em especial aos nossos patrões a seguir listados. Saibam que todos vocês estão contribuindo enormemente para o mantimento do nosso projeto!

Apoie-nos pelo Patreon!
Apoie-nos pelo Catarse!

Badge de Patrões Platinum Patrões Platinum

Badge - Patrão Ouro Patrões Ouro

Badge - Patrão Prata Patrões Prata

  • Alfredo Nugent Setubal
  • Alisson Paulinelli Rocha
  • Andre Luis Correia
  • Carlindo Lago
  • Carlos D Panzan
  • Cristiano Rocha de Aguiar Filho
  • Fernando Marques Vasconcelos Garcia
  • Geraldo Theodoro Tristão
  • Gustavo Luis Missura da Silva
  • Humberto Ferraresso Barbato
  • João Gurgel
  • Leandro Yoshio Shiroma
  • Marcelo Seabra Pereira
  • Márcio Magalhães Silva
  • Mauro Bitencourt
  • Robert Tanaka
  • Rodrigo Reis
  • Rogerio Monteiro Batista
  • Tadeu J C Magalhaes
  • Thiago de Albuquerque Moreira
  • Vanderlei Gadotti
  • Victor Cezar Stamato Fernandes
  • Victor Moreno
  • Wilian Kazuo Arai

Badge - Patrão Bronze Patrões Bronze

  • Adelino Ferreira
  • Adilson Camenha
  • Alex Barbosa
  • Alexandre Balbao
  • Alexandre Torres
  • Ana Cristina Tandaya
  • Anderson Chamon
  • Andre T. Albuquerque
  • Bernardo Santos
  • Bruno Franco
  • Bruno Toni
  • Buratu
  • Cadu Fernandes
  • Christian Nakada
  • Dalvan Cunha
  • Daniel Barbi Lemos
  • Douglas Baião
  • Edson Pereira
  • Eduardo Costa
  • Eduardo de Castro Silva
  • Fabricio Alvarenga
  • Guilherme Hagel
  • Guilherme Henrique Ribeiro Costa
  • Guilherme Pinzegher
  • Gustavo da Silva Lima
  • Gustavo Lopes da Silva
  • Henrique Fascini
  • Igor Takemassa Shigueoka
  • Ivo Santanelli
  • Jaide Murilo Ferreira da Silva
  • Jorge Barburi
  • Jorge Reis Fleming
  • José Gonçalves de Oliveira Júnior
  • José Maurício Vasconcelos Júnior
  • Juliano Valadares
  • Leandro Messore
  • Liliane Camargos
  • Lucas Andrade
  • Luiz Fernando Fajardo de Andrade Lima
  • Luiz Otavio
  • Maicon F. Santos
  • Marcelo Dumke
  • Marcelo Rios Kwecko
  • Marcelo Rodrigues
  • Marcelo Rossi
  • Marcos Goni
  • Max Malta
  • Michel Marinho de Oliveira
  • Olavo Meyer
  • Pat Junqueira
  • Pedro Alves Bezerra Jr.
  • Rafael
  • Rafael Lustosa Matos
  • Rafael Marins Pinheiro
  • Rafael Nogueira
  • Rafael Zacharias
  • Raphael Andreotti
  • Renato Mota
  • Renato Navarro
  • Ricardo Lemos
  • Richard Seberino Marques
  • Rodrigo Andrade Santiago
  • Tarito Chan
  • Thiago de Almeida Milhomem
  • Thiago Moreira Heusi
  • Tiago Freitas
  • Victor Dias
  • Victor Milani
  • Victor Oliveira
  • Vinicius Patrinhani
  • Vitor Cayres Jr
  • Vitor Fagundes

Muito obrigado, galera! 😀

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

Como escolher o disco de inicialização do Mac
Posts relacionados