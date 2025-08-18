Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple enfrenta dilema sobre o Vision Pro, que ainda poderá ganhar chip M4

Douglas Nascimento
18/08/2025 • 09:24

Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman falou um pouco sobre o momento atual (e sobre o futuro) do Apple Vision Pro, headset de realidade mista da Maçã que foi lançado no ano passado e ainda não conseguiu atingir o sucesso comercial almejado pela empresa.

Apostando que que a Apple deve ter vendido bem menos que 1 milhão de unidades do dispositivo até agora nos Estados Unidos, Gurman acredita que um dos grandes diferenciais do Vision Pro em termos de recursos, o Apple Immersive Video, pode estar contribuindo para sua adoção lenta por parte dos usuários.

Mais especificamente, a baixa disponibilidade de conteúdos de vídeo imersivos feitos sob medida para o Vision Pro pode ser um estímulo negativo à sua aquisição. Há uma seleção bem limitada de shows e séries já adicionadas até aqui, bem como conteúdos esportivos muitas vezes um tanto quanto desatualizados.

A Apple vive meio que um paradoxo, uma vez que fabricar esse tipo de conteúdo custa muito caro e pode ser jogar dinheiro fora projetá-los para alguns poucos usuários. Ao mesmo tempo, produzir mais vídeos poderia atrair mais usuários — embora isso seja uma especulação, e não uma garantia de sucesso.

A Maçã também pode estar considerando o fato de que, ao produzir muitos vídeos no momento, eles poderão estar desatualizados futuramente com um possível aumento nas vendas do Vision Pro — quem sabe com uma versão mais barata, que estaria sendo preparada para ser lançada apenas em 2027.

A próxima geração (apenas uma atualização do modelo atual), no entanto, deverá chegar já neste ano. Embora um vazamento recente indique que ele terá o chip “M5”, Gurman afirma que continua ouvindo que ele será atualizado com o M4, mas afirma que a Apple pode sim estar testando ambas as opções.

Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
