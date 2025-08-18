Apple libera sétimas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Chegaram hoje às sétimas versões de testes o iOS 26 (compilação 23A5326a ), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 ( 25A5346a ), watchOS 26 ( 23R5346a ), tvOS 26 ( 23J5346a ) e visionOS 26 ( 23M5328a ). Já o Xcode 26 está agora na sexta beta (compilações 17A5295f / 17A5305f ).

Publicidade

Também estão disponíveis as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G214 ) e do macOS Sonoma 14.8 ( 23J15 ).

Como vimos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos.

Não custa lembrar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.

Continuem de olho por aqui, pois em breve detalharemos as novidades dessas betas — isto é, caso elas tragam alguma.