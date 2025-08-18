Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple libera sétimas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Luiz Gustavo Ribeiro
18/08/2025 • 14:16
Apple Beta Software Program (Siri Remote, Apple TV, HomePod, MacBook Pro, iPad Pro, AirPods, iPhone 16 Pro Max e Apple Watch com o macOS Tahoe 26, iPadOS 26, iOS 26 e watchOS 26 nas telas)

Chegaram hoje às sétimas versões de testes o iOS 26 (compilação 23A5326a), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (25A5346a), watchOS 26 (23R5346a), tvOS 26 (23J5346a) e visionOS 26 (23M5328a). Já o Xcode 26 está agora na sexta beta (compilações 17A5295f/17A5305f).

Também estão disponíveis as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G214) e do macOS Sonoma 14.8 (23J15).

Como vimos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos.

Não custa lembrar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.

Continuem de olho por aqui, pois em breve detalharemos as novidades dessas betas — isto é, caso elas tragam alguma.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
