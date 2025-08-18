Apple libera sétimas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26

Chegaram hoje às sétimas versões de testes o iOS 26 (compilação
23A5326a), iPadOS 26 (idem), macOS Tahoe 26 (
25A5346a), watchOS 26 (
23R5346a), tvOS 26 (
23J5346a) e visionOS 26 (
23M5328a). Já o Xcode 26 está agora na sexta beta (compilações
17A5295f/
17A5305f).
Também estão disponíveis as terceiras Release Candidates (RCs) do macOS Sequoia 15.7 (compilação
24G214) e do macOS Sonoma 14.8 (
23J15).
Como vimos durante a WWDC25, os novos sistemas trarão algumas das atualizações visuais mais significativas já lançadas para iPhones, iPads e Macs — além de novos recursos e aprimoramentos.
Não custa lembrar que, embora a Apple disponibilize o acesso às versões beta para desenvolvedores gratuitamente, as betas públicas desses sistemas já estão disponíveis, caso alguém prefira instalá-las.
Continuem de olho por aqui, pois em breve detalharemos as novidades dessas betas — isto é, caso elas tragam alguma.