Apple TV+ anuncia “The Dink”, filme com Ben Stiller e Jake Johnson

Bruno S. Gentile
18/08/2025 • 16:39
Divulgação/Apple

A Apple Original Films anunciou hoje a aquisição de “The Dink”, novo filme de comédia esportiva estrelado por Jake Johnson e dirigido por Josh Greenbaum.

“The Dink” acompanha a história de um ex-tenista profissional em decadência que, na tentativa de salvar um clube em dificuldade e conquistar o respeito do pai, decide quebrar uma promessa pessoal no universo do pickeball (esporte que combina elementos do tênis, badminton e tênis de mesa).

O elenco inclui Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Aaron Chen, Patton Oswalt, Chris Parnell e Christine Taylor. Ben Stiller é produtor e também atua no filme, que conta ainda com as participações dos ex-tenistas profissionais Andy Roddick e John McEnroe (ambos ex-números 1 do mundo).

O roteiro é assinado por Sean Clements. Além de atuar, Johnson (que integra o elenco de “Maximum Pleasure Guaranteed”, comédia que também integrará o catálogo do streaming da Maçã) é produtor.

“The Dink” amplia a parceria entre a Apple e Stiller, diretor do sucesso “Ruptura” (“Severance”). O ator e diretor também está envolvido em “Stiller & Meara: Nothing is Lost”, que estreará em 24 de outubro no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
