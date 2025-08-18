Apple TV+ anuncia “The Dink”, filme com Ben Stiller e Jake Johnson

A Apple Original Films anunciou hoje a aquisição de “The Dink”, novo filme de comédia esportiva estrelado por Jake Johnson e dirigido por Josh Greenbaum.
“The Dink” acompanha a história de um ex-tenista profissional em decadência que, na tentativa de salvar um clube em dificuldade e conquistar o respeito do pai, decide quebrar uma promessa pessoal no universo do pickeball (esporte que combina elementos do tênis, badminton e tênis de mesa).
O elenco inclui Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Aaron Chen, Patton Oswalt, Chris Parnell e Christine Taylor. Ben Stiller é produtor e também atua no filme, que conta ainda com as participações dos ex-tenistas profissionais Andy Roddick e John McEnroe (ambos ex-números 1 do mundo).
O roteiro é assinado por Sean Clements. Além de atuar, Johnson (que integra o elenco de “Maximum Pleasure Guaranteed”, comédia que também integrará o catálogo do streaming da Maçã) é produtor.
“The Dink” amplia a parceria entre a Apple e Stiller, diretor do sucesso “Ruptura” (“Severance”). O ator e diretor também está envolvido em “Stiller & Meara: Nothing is Lost”, que estreará em 24 de outubro no Apple TV+.
