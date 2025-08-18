Aqua Voice é um app de transcrição minimalista e completo para macOS

O uso de modelos de IA impulsionou as capacidades dos softwares especializados em transcrição, mas nem todos são tão completos (e ainda assim simples) como o Aqua Voice.

Com foco em facilitar tarefas cotidianas, o app foi construído com simplicidade em mente, se integrando facilmente aos mais diversos fluxos de trabalho.

O Aqua Voice utiliza uma arquitetura de transcrição de fusão junto a um mecanismo de contexto para maior precisão, de modo a formatar automaticamente textos para se adequarem a conteúdos específicos — como programação, mensagens e edição de documentos.

Segundo os desenvolvedores, ele também é 31% mais rápido do que o Wispr Flow, respondendo em cerca de 850ms enquanto mantém uma compreensão contextual profunda durante toda a conversa para tarefas complexas.

Ainda de acordo com os criadores, o Aqua Voice comete cerca de 17 vezes menos erros do que a Siri e o recurso de digitação do Google Voice. Há, ainda, suporte a 49 idiomas, incluindo o português.

O app não requer plugins específicos para uso em aplicativos como Slack, ChatGPT, Telegram, WhatsApp e muitos outros, funcionando com fluxos de trabalho existentes em aplicativos, sites e documentos.

A versão gratuita do Aqua Voice permite a transcrição de até 1.000 palavras, enquanto a versão Pro oferece uso ilimitado. Sua assinatura custa US$8/mês, enquanto o plano Team sai por R$12/mês.

É possível baixar o Aqua Voice gratuitamente nessa página. Ele está disponível tanto para macOS quanto para Windows.

