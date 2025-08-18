Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Aqua Voice é um app de transcrição minimalista e completo para macOS

Luiz Gustavo Ribeiro
18/08/2025 • 18:58
Aqua Voice

O uso de modelos de IA impulsionou as capacidades dos softwares especializados em transcrição, mas nem todos são tão completos (e ainda assim simples) como o Aqua Voice.

Publicidade

Com foco em facilitar tarefas cotidianas, o app foi construído com simplicidade em mente, se integrando facilmente aos mais diversos fluxos de trabalho.

YouTube video

O Aqua Voice utiliza uma arquitetura de transcrição de fusão junto a um mecanismo de contexto para maior precisão, de modo a formatar automaticamente textos para se adequarem a conteúdos específicos — como programação, mensagens e edição de documentos.

Segundo os desenvolvedores, ele também é 31% mais rápido do que o Wispr Flow, respondendo em cerca de 850ms enquanto mantém uma compreensão contextual profunda durante toda a conversa para tarefas complexas.

Publicidade

Ainda de acordo com os criadores, o Aqua Voice comete cerca de 17 vezes menos erros do que a Siri e o recurso de digitação do Google Voice. Há, ainda, suporte a 49 idiomas, incluindo o português.

O app não requer plugins específicos para uso em aplicativos como Slack, ChatGPT, Telegram, WhatsApp e muitos outros, funcionando com fluxos de trabalho existentes em aplicativos, sites e documentos.

A versão gratuita do Aqua Voice permite a transcrição de até 1.000 palavras, enquanto a versão Pro oferece uso ilimitado. Sua assinatura custa US$8/mês, enquanto o plano Team sai por R$12/mês.

Publicidade

É possível baixar o Aqua Voice gratuitamente nessa página. Ele está disponível tanto para macOS quanto para Windows.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Macs mini com chips “M5” e “M5 Pro” já estariam sendo testados
Posts relacionados