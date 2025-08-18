Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Beats
Beats x Verdy 2025
View on YouTube

Beats Pill ganha nova coleção em colaboração com o artista Verdy

Bruno S. Gentile
18/08/2025 • 14:44
Leitura de 1 minuto

A Beats anunciou uma nova edição limitada do alto-falante portátil Beats Pill em parceria com o artista gráfico japonês Verdy. O pacote reúne o speaker e uma figura do mascote Vear, que também funciona como suporte para o dispositivo.

Publicidade

Nome derivado da fusão entre “Verdy” e “bear” (urso, em inglês), o personagem desta vez retorna segurando a Beats Pill com a boca. Na colaboração anterior, lançada em 2024, o boneco segurava os alto-falantes com as mãos.

O conjunto será vendido exclusivamente a partir de 21 de agosto na Dover Street Market, em Londres, em uma ação descrita pela marca como uma “venda limitada”. O preço do bundle é de £380 — o equivalente a cerca de R$2.780, em conversão direta. Por comparação, a Beats Pill é comercializada no Brasil por R$1.100.

De acordo com a Beats, o lançamento será expandido futuramente para os mercados da China, dos Estados Unidos e do Japão. Ainda não há informações sobre datas ou preços nesses países.

Beats Pill (miniatura)
Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10
Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x
Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple libera sétimas betas do iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26
Posts relacionados