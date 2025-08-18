Beats Pill ganha nova coleção em colaboração com o artista Verdy

A Beats anunciou uma nova edição limitada do alto-falante portátil Beats Pill em parceria com o artista gráfico japonês Verdy. O pacote reúne o speaker e uma figura do mascote Vear, que também funciona como suporte para o dispositivo.

Publicidade

Nome derivado da fusão entre “Verdy” e “bear” (urso, em inglês), o personagem desta vez retorna segurando a Beats Pill com a boca. Na colaboração anterior, lançada em 2024, o boneco segurava os alto-falantes com as mãos.

Vear is back.



Beats Pill speaker holder designed by Verdy in Tokyo. The collectible character bundled with a Beats Pill is available in limited quantities this Thursday, August 21 at @DoverStMarket in London.



Vear will be available in the US, China, and Japan later this year. pic.twitter.com/DBGZnRHiZ5 — Beats by Dre (@beatsbydre) August 18, 2025

O conjunto será vendido exclusivamente a partir de 21 de agosto na Dover Street Market, em Londres, em uma ação descrita pela marca como uma “venda limitada”. O preço do bundle é de £380 — o equivalente a cerca de R$2.780, em conversão direta. Por comparação, a Beats Pill é comercializada no Brasil por R$1.100.

De acordo com a Beats, o lançamento será expandido futuramente para os mercados da China, dos Estados Unidos e do Japão. Ainda não há informações sobre datas ou preços nesses países.

Comprar Beats Pill de Apple Preço à vista: R$1.169,10

Preço parcelado: R$1.299,00 em até 12x

Cores: preto fosco, vermelho vibrante ou dourado champanhe

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.