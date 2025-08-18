Ben Stiller não dirigirá a 3ª temporada de “Ruptura”, do Apple TV+

A já confirmada terceira temporada de “Ruptura” (“Severance”) não será comandada por Ben Stiller, diretor das duas primeiras temporadas, conforme revelado por ele mesmo em uma entrevista ao Los Angeles Times.

Os planos do diretor são outros: ele filmará um longa que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, bem como está produzindo a sequência de “Entrando Numa Fria” (“Meet the Parents”) e, recentemente, finalizou um documentário sobre seus pais (que estreará em outubro no Apple TV+), enquanto produzirá/atuará no próximo filme de comédia do serviço de streaming da Maçã.

Além disso, ele vai dirigir uma série de comédia da HBO sobre a indústria musical, intitulada “The Band”. Há, ainda, planos de um filme baseado no podcast “Bag Man”. Com todos esses projetos na agenda, ele revelou: “Essas coisas levam tempo para se resolver, e quanto mais velho você fica, mais percebe que tem pouco tempo.”

“Severance” estreou sua segunda temporada em janeiro, e as expectativas são de que a terceira temporada não demore tanto quanto a segunda para estrear.

Apresentação surpresa

Stiller também fez parte de uma aparição surpresa, ao lado do ator Tramell Tillman (que interpreta Milchick em “Ruptura”), na exibição de “Zoolander”, na forma de uma banda marcial.

Durante sua apresentação, Stiller — que estava como o personagem principal do filme, Derek Zoolander — foi interrompido por Tillman, que chegou acompanhado de uma banda em referência ao final da segunda temporada da série.

A aparição é a mais recente promoção do grande sucesso do Apple TV+, que tem ganhado diversas formas de divulgação ao redor do mundo.

