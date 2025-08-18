Navegue

Ben Stiller não dirigirá a 3ª temporada de “Ruptura”, do Apple TV+

O diretor também participou de uma apresentação surpresa inspirada no episódio final da segunda temporada da série
Luiz Gustavo Ribeiro
18/08/2025 • 16:50
Divulgação/Apple

A já confirmada terceira temporada de “Ruptura” (“Severance”) não será comandada por Ben Stiller, diretor das duas primeiras temporadas, conforme revelado por ele mesmo em uma entrevista ao Los Angeles Times.

Os planos do diretor são outros: ele filmará um longa que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, bem como está produzindo a sequência de “Entrando Numa Fria” (“Meet the Parents”) e, recentemente, finalizou um documentário sobre seus pais (que estreará em outubro no Apple TV+), enquanto produzirá/atuará no próximo filme de comédia do serviço de streaming da Maçã.

Além disso, ele vai dirigir uma série de comédia da HBO sobre a indústria musical, intitulada “The Band”. Há, ainda, planos de um filme baseado no podcast “Bag Man”. Com todos esses projetos na agenda, ele revelou: “Essas coisas levam tempo para se resolver, e quanto mais velho você fica, mais percebe que tem pouco tempo.”

“Severance” estreou sua segunda temporada em janeiro, e as expectativas são de que a terceira temporada não demore tanto quanto a segunda para estrear.

Apresentação surpresa

Stiller também fez parte de uma aparição surpresa, ao lado do ator Tramell Tillman (que interpreta Milchick em “Ruptura”), na exibição de “Zoolander”, na forma de uma banda marcial.

Durante sua apresentação, Stiller — que estava como o personagem principal do filme, Derek Zoolander — foi interrompido por Tillman, que chegou acompanhado de uma banda em referência ao final da segunda temporada da série.

YouTube video

A aparição é a mais recente promoção do grande sucesso do Apple TV+, que tem ganhado diversas formas de divulgação ao redor do mundo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via Variety

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
