Leitura de 2 minuto

Cade negocia com a Apple e retorno de Fortnite ao iOS no Brasil é adiado

Douglas Nascimento
18/08/2025 • 20:25
rafapress / Shutterstock.com
Fortnite e Apple

Em julho, poucos dias após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) decidir manter uma medida preventiva imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra a Apple, a Epic Games adiou o lançamento oficial de Fortnite no Brasil (que antes havia sido anunciado para julho) para 21 de agosto deste ano.

Na época, o tribunal reiniciou o prazo de três meses para que a Maçã se adequasse às mudanças determinadas pelo órgão, as quais incluem a permissão para que brasileiros instalem aplicativos de fora da App Store no iOS, bem como de que apps baixados na loja oficial possam integrar plataformas de pagamento de terceiros (ou links para elas).

Com o prazo atual se aproximando do fim (ele se encerrará nesta quinta-feira), o perfil oficial de Fortnite no Brasil afirmou que o lançamento do game foi adiado para outubro. Isso porque, segundo a publicação, o Cade iniciou negociações com a Apple e deu um novo prazo para que a empresa se adeque à medida provisória.

“Torcemos para que o Cade consiga garantir aos nossos consumidores e desenvolvedores brasileiros as mesmas liberdades que os usuários dos EUA já têm”, disse ao órgão, citando também como exemplo de medidas parecidas contra a Apple regulações como a da União Europeia e a sua Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA).

Sem deixar de alfinetar a Maçã, o perfil expressou sua torcida para que “seja uma oportunidade para que a Apple realmente pare de atrapalhar quem quer fazer negócios de forma direta — sem taxas abusivas, mensagens de alerta enganosas ou práticas discriminatórias”.

Será que dessa vez vai?

via Adrenaline

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
