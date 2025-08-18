Navegue

Como informar surdez ou deficiência auditiva no Uber

Pedro Henrique Nunes
18/08/2025 • 08:00
Desde que foi lançado, o Uber facilita a vida de muita gente que precisa se locomover pela cidade para trabalhar, estudar ou explorar a cidade.

Como parte de seus recursos disponíveis na área de acessibilidade, o aplicativo de transporte privado permite que usuários surdos possam habilitar uma opção que deixa claro aos motoristas que eles não podem ouvir.

Confira como habilitar isso! 🚗

Com o app do Uber aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba “Conta” e vá até “Configurações”.

Escolha “Acessibilidade”, depois “Audição” e marque “Sou surdo” ou “Tenho deficiência auditiva”. Certifique-se de que a opção “Compartilhar minhas informações” está habilitada, para que os motoristas saibam disso.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
