Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
DenPhotos / Shutterstock.com
Uber no iPhone

Como revisar os logins feitos na sua conta do Uber [iPhone, iPad e web]

Pedro Henrique Nunes
18/08/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Para manter a sua conta do Uber sempre protegida, é possível visualizar e revisar os dispositivos onde foi feito login nela.

Publicidade

Assim, você impede usos indevidos e cancela registros de aparelhos que já não usa mais, por exemplo. Esse processo pode ser facilmente realizado usando o seu iPhone, iPad ou então pela web, pelo seu navegador de preferência.

Posts relacionados

Veja, a seguir, como proceder! 🚙

Como revisar os seus logins do Uber no iPhone e iPad

Com o app aberto, toque na aba “Conta” e vá em “Configurações”. Selecione o seu nome, na parte superior, e a aba “Segurança”.

Na seção “Atividade de login”, você verá todos os dispositivos nos quais realizou login na sua conta da Uber. Toque em um deles e em “Sair” para deslogar da sua conta.

Publicidade

Se quiser, também é possível terminar a sessão em todos os dispositivos de uma só vez.

Como revisar os seus logins do Uber na web

Depois de ter feito login na sua conta pelo site da plataforma, clique em “Conta”, na parte superior direita.

Acesse a aba “Segurança” para ver os aparelhos conectados na seção “Atividade de login”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Seu apoio a nós no Patreon ou Catarse é muito importante, obrigado!
Posts relacionados