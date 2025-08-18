Como revisar os logins feitos na sua conta do Uber [iPhone, iPad e web]

Para manter a sua conta do Uber sempre protegida, é possível visualizar e revisar os dispositivos onde foi feito login nela.

Assim, você impede usos indevidos e cancela registros de aparelhos que já não usa mais, por exemplo. Esse processo pode ser facilmente realizado usando o seu iPhone, iPad ou então pela web, pelo seu navegador de preferência.

Veja, a seguir, como proceder! 🚙

Como revisar os seus logins do Uber no iPhone e iPad

Com o app aberto, toque na aba “Conta” e vá em “Configurações”. Selecione o seu nome, na parte superior, e a aba “Segurança”.

Na seção “Atividade de login”, você verá todos os dispositivos nos quais realizou login na sua conta da Uber. Toque em um deles e em “Sair” para deslogar da sua conta.

Se quiser, também é possível terminar a sessão em todos os dispositivos de uma só vez.

Como revisar os seus logins do Uber na web

Depois de ter feito login na sua conta pelo site da plataforma, clique em “Conta”, na parte superior direita.

Acesse a aba “Segurança” para ver os aparelhos conectados na seção “Atividade de login”.