“iPhone 17e” contará com Ilha Dinâmica e chip “A19”, diz leaker

Um dos maiores acertos da Apple neste ano, o iPhone 16e, ao que tudo indica, ganhará mesmo um sucessor já no ano que vem — marcando a consolidação da linha no calendário de lançamentos anuais da empresa.

O “iPhone 17e” — como, pela lógica, o aparelho que deverá ser lançado no ano que vem vem sendo chamado — foi corroborado hoje por mais um leaker, que também publicou algumas das suas possíveis especificações.

Na rede social Weibo, a conta conhecida como Digital Chat Station afirmou que o aparelho deverá continuar com uma tela OLED de 6,1″ — provavelmente o mesmo display com taxa de atualização de 60Hz do iPhone 16 base.

O leaker também fala na presença de uma “smart island” — o que indica que o aparelho também ganhará a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) presente nos demais modelos e abandonará o entalhe (notch) que estreou no iPhone X.

Caso seja mesmo verdade, todos os modelos do iPhone se diferenciarão principalmente pelo design do módulo traseiro para a(s) câmera(s) — ou pelo tamanho, no caso dos modelos Pro, que são idênticos em design.

O rumor ainda indica que o “iPhone 17e” será alimentado pelo chip “A19” e que deverá contar com uma câmera traseira de 48MP (tal como é no modelo atual).

