Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

“iPhone 17e” contará com Ilha Dinâmica e chip “A19”, diz leaker

Douglas Nascimento
18/08/2025 • 11:00
PixieMe / Shutterstock.com
Ilha Dinâmica (Dynamic Island) e Tela Sempre Ativa (Always-On Display) do iPhone 14 Pro

Um dos maiores acertos da Apple neste ano, o iPhone 16e, ao que tudo indica, ganhará mesmo um sucessor já no ano que vem — marcando a consolidação da linha no calendário de lançamentos anuais da empresa.

Publicidade

O “iPhone 17e” — como, pela lógica, o aparelho que deverá ser lançado no ano que vem vem sendo chamado — foi corroborado hoje por mais um leaker, que também publicou algumas das suas possíveis especificações.

Posts relacionados

Na rede social Weibo, a conta conhecida como Digital Chat Station afirmou que o aparelho deverá continuar com uma tela OLED de 6,1″ — provavelmente o mesmo display com taxa de atualização de 60Hz do iPhone 16 base.

O leaker também fala na presença de uma “smart island” — o que indica que o aparelho também ganhará a Ilha Dinâmica (Dynamic Island) presente nos demais modelos e abandonará o entalhe (notch) que estreou no iPhone X.

Publicidade

Caso seja mesmo verdade, todos os modelos do iPhone se diferenciarão principalmente pelo design do módulo traseiro para a(s) câmera(s) — ou pelo tamanho, no caso dos modelos Pro, que são idênticos em design.

O rumor ainda indica que o “iPhone 17e” será alimentado pelo chip “A19” e que deverá contar com uma câmera traseira de 48MP (tal como é no modelo atual).

iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Gizmochina

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple enfrenta dilema sobre o Vision Pro, que ainda poderá ganhar chip M4
Posts relacionados