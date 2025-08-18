Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Leilão da Receita em POA tem lote com MacBooks Pro e Air por R$8 mil

Douglas Nascimento
18/08/2025 • 19:45
Foto de rss.vladimir@gmail.com / Depositphotos
Caixas dos MacBooks Pro e Air

A Receita Federal está realizando um leilão com produtos apreendidos (edital nº 1000100/000003/202), desta vez com lotes na cidade do Porto Alegre (RS).

Publicidade

Com 156 lotes disponíveis ao todo, pelo menos 9 deles têm produtos da Apple — como Apple Watches, Macs e iPads, bem como AirTags e Apple Pencils.

Como sempre ressaltamos, os itens são leiloados sem garantia, podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos — informações que costumam ser especificadas no edital.

Posts relacionados

Confira os lotes com produtos da Apple:

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
221x Apple Pencil Pro
1x iPad Air (M2)
1x MacBook Air (não especificado)
1x Apple Pencil (USB-C)
1x MacBook Pro (M4)
2x Magic Mouse (não especificado)		R$8.000
251x Magic Mouse (2ª geração)R$7.000
321x MacBook Air (M1)
2x iPad (9ª geração)		R$7.000
363x AirTag
1x Apple Pencil Pro		R$8.000
402x Magic Mouse (2ª geração)
2x MacBook Air (M1)		R$4.000
421x MacBook Pro (não especificado)R$8.000
534x AirPods (3ª geração)
1x AirPods (2ª geração)
1x AirPods Pro 2
1x pacote com 4 AirTags		R$7.000
603x iPad (10ª geração)
R$3.000
611x Apple Watch Series 8
1x Magic Keyboard
1x AirPods Pro (não especificado)
2x iPad Air (6ª geração)		R$5.000

Como participar?

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 12h do dia 10 de setembro e serão encerradas às 18h do dia 15/9. As selecionadas poderão participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 16/9, às 14h.

Publicidade

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Para mais informações, basta acessar essa página.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Promoções na App Store: Oh! Edo Towns, Severed, Notedrafts: Note Taking e mais!
Posts relacionados