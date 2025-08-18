Leilão da Receita em POA tem lote com MacBooks Pro e Air por R$8 mil

A Receita Federal está realizando um leilão com produtos apreendidos (edital nº 1000100/000003/202), desta vez com lotes na cidade do Porto Alegre (RS).

Publicidade

Com 156 lotes disponíveis ao todo, pelo menos 9 deles têm produtos da Apple — como Apple Watches, Macs e iPads, bem como AirTags e Apple Pencils.

Como sempre ressaltamos, os itens são leiloados sem garantia, podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos — informações que costumam ser especificadas no edital.

Confira os lotes com produtos da Apple:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 22 1x Apple Pencil Pro

1x iPad Air (M2)

1x MacBook Air (não especificado)

1x Apple Pencil (USB-C)

1x MacBook Pro (M4)

2x Magic Mouse (não especificado) R$8.000 25 1x Magic Mouse (2ª geração) R$7.000 32 1x MacBook Air (M1)

2x iPad (9ª geração) R$7.000 36 3x AirTag

1x Apple Pencil Pro R$8.000 40 2x Magic Mouse (2ª geração)

2x MacBook Air (M1) R$4.000 42 1x MacBook Pro (não especificado) R$8.000 53 4x AirPods (3ª geração)

1x AirPods (2ª geração)

1x AirPods Pro 2

1x pacote com 4 AirTags R$7.000 60 3x iPad (10ª geração)

R$3.000 61 1x Apple Watch Series 8

1x Magic Keyboard

1x AirPods Pro (não especificado)

2x iPad Air (6ª geração) R$5.000

Como participar?

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 12h do dia 10 de setembro e serão encerradas às 18h do dia 15/9. As selecionadas poderão participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 16/9, às 14h.

Publicidade

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Para mais informações, basta acessar essa página.