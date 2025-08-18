Leilão da Receita em POA tem lote com MacBooks Pro e Air por R$8 mil

A Receita Federal está realizando um leilão com produtos apreendidos (edital nº 1000100/000003/202), desta vez com lotes na cidade do Porto Alegre (RS).
Com 156 lotes disponíveis ao todo, pelo menos 9 deles têm produtos da Apple — como Apple Watches, Macs e iPads, bem como AirTags e Apple Pencils.
Como sempre ressaltamos, os itens são leiloados sem garantia, podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos — informações que costumam ser especificadas no edital.
Confira os lotes com produtos da Apple:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|22
|1x Apple Pencil Pro
1x iPad Air (M2)
1x MacBook Air (não especificado)
1x Apple Pencil (USB-C)
1x MacBook Pro (M4)
2x Magic Mouse (não especificado)
|R$8.000
|25
|1x Magic Mouse (2ª geração)
|R$7.000
|32
|1x MacBook Air (M1)
2x iPad (9ª geração)
|R$7.000
|36
|3x AirTag
1x Apple Pencil Pro
|R$8.000
|40
|2x Magic Mouse (2ª geração)
2x MacBook Air (M1)
|R$4.000
|42
|1x MacBook Pro (não especificado)
|R$8.000
|53
|4x AirPods (3ª geração)
1x AirPods (2ª geração)
1x AirPods Pro 2
1x pacote com 4 AirTags
|R$7.000
|60
|3x iPad (10ª geração)
|R$3.000
|61
|1x Apple Watch Series 8
1x Magic Keyboard
1x AirPods Pro (não especificado)
2x iPad Air (6ª geração)
|R$5.000
Como participar?
Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 12h do dia 10 de setembro e serão encerradas às 18h do dia 15/9. As selecionadas poderão participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 16/9, às 14h.
Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.
Para mais informações, basta acessar essa página.