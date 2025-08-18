Macs mini com chips “M5” e “M5 Pro” já estariam sendo testados

A Apple está testando dois novos modelos do Mac mini equipados com os chips “M5” e “M5 Pro”, de acordo com supostas fontes ligadas ao desenvolvimento de produtos da empresa. Os modelos em teste são identificados internamente pelos códigos J873G (versão com “M5”) e J873 (versão com “M5 Pro”), seguindo o padrão da nomenclatura adotado em gerações anteriores, como nos Macs mini com chips M4/M4 Pro.

Apesar de fazer parte da nova geração de Macs com Apple Silicon, o design deverá se manter o mesmo do modelo atual — mais compacto e com número maior de portas — recebendo ênfase apenas em atualizações internas. A expectativa é de que o chip “M5” ofereça apenas ganhos de desempenho, sendo produzido com tecnologia de 3 nanômetros.

Fontes internas também indicam que outras atualizações de hardware estão previstas para os próximos trimestres, incluindo versões do MacBook Pro com os chips “M5 Pro” e “M5 Max”, além de uma nova geração do Mac Pro.

Além dos novos Macs, a Apple também já trabalha nas novas versões do macOS. Entre elas o macOS 26.1, que deverá sua primeira versão beta liberada nos próximos meses, o macOS 26.4 e até mesmo o futuro macOS 27.

