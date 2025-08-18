Navegue

Divulgação/Notion
Notion Mail

Notion leva o seu cliente de email com IA para o iOS

Bruno S. Gentile
18/08/2025 • 15:38
Leitura de 1 minuto

A Notion anunciou hoje o lançamento oficial do seu cliente de email para iOS. Batizado de Notion Mail, o app chega quatro meses após ser disponibilizado para macOS, em continuidade ao novo foco da empresa em ferramentas de produtividade integradas.

Com suporte a contas do Gmail, o Notion Mail utiliza inteligência artificial para organizar a caixa de entrada de forma automática. O sistema aprende as preferências do usuário e aplica etiquetas e filtros personalizados para priorizar os tipos de mensagens mais relevantes. No entanto, a configuração inicial desse recurso ainda precisa ser feita pelo app no macOS.

A proposta da interface segue o padrão visual minimalista da empresa, com destaque para opções de visualizações customizadas e recursos adicionais de organização. É possível dividir a caixa de entrada em seções específicas, adaptar gestos de deslize e, inclusive, utilizar a aplicação sem possuir uma conexão à internet, com suporte offline para gerenciamento e criação de rascunhos.

A experiência para a criação de mensagens também foi ampliada. Em vez de uma simples caixa de texto, o Notion Mail incorpora o editor da própria plataforma, permitindo mais controle na elaboração dos emails.

O aplicativo já está disponível gratuitamente na App Store e conta com suporte a mais de 18 idiomas, incluindo o português.

via 9to5Mac

Bruno S. Gentile
