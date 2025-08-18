Promoções na App Store: Oh! Edo Towns, Severed, Notedrafts: Note Taking e mais!

Abrindo esta semana com a seleção de promoções na App Store!

Mergulhe no passado para uma aventura eletrizante pelo Japão no período Edo. Construa casas, castelos e diversas outras maravilhas medievais em Oh! Edo Towns, criado pelo pessoal da Kairosoft e nosso destaque do dia.

Posicione edifícios compatíveis estrategicamente para fazer “combos”, aumentando seu Rendimento e se tornando a melhor cidade-castelo de todo o território!

Monte prédios compatíveis para criar “combos” e melhore ainda mais a sua terra. Sua cidade samurai o aguarda!

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🏯

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Puzzles.

Jogo de ação.

Aplicativos

Anotações.

Calculadora científica.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️