Promoções na App Store: Oh! Edo Towns, Severed, Notedrafts: Note Taking e mais!

Abrindo esta semana com a seleção de promoções na App Store!
Mergulhe no passado para uma aventura eletrizante pelo Japão no período Edo. Construa casas, castelos e diversas outras maravilhas medievais em Oh! Edo Towns, criado pelo pessoal da Kairosoft e nosso destaque do dia.
Posicione edifícios compatíveis estrategicamente para fazer “combos”, aumentando seu Rendimento e se tornando a melhor cidade-castelo de todo o território!
Monte prédios compatíveis para criar “combos” e melhore ainda mais a sua terra. Sua cidade samurai o aguarda!
Confira um vídeo:
Aproveite a oferta e boa diversão! 🏯
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:
Jogos
Jogo de aventura.
Puzzles.
Jogo de ação.
Aplicativos
Anotações.
Calculadora científica.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️