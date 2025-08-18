Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Oh! Edo Towns, Severed, Notedrafts: Note Taking e mais!

Marcelo Melo
18/08/2025 • 19:13

Abrindo esta semana com a seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Mergulhe no passado para uma aventura eletrizante pelo Japão no período Edo. Construa casas, castelos e diversas outras maravilhas medievais em Oh! Edo Towns, criado pelo pessoal da Kairosoft e nosso destaque do dia.

Posicione edifícios compatíveis estrategicamente para fazer “combos”, aumentando seu Rendimento e se tornando a melhor cidade-castelo de todo o território!

Monte prédios compatíveis para criar “combos” e melhore ainda mais a sua terra. Sua cidade samurai o aguarda!

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão! 🏯

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Publicidade

Puzzles.

Jogo de ação.

Aplicativos

Anotações.

Publicidade

Calculadora científica.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Aqua Voice é um app de transcrição minimalista e completo para macOS
Posts relacionados