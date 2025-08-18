Navegue

Leitura de 2 minuto

Spark ganha recurso de Pastas Inteligentes para usuários Premium

Douglas Nascimento
18/08/2025 • 12:10
Spark

A Readdle anunciou hoje um novo recurso para o Spark denominado Pastas Inteligentes (Smart Folders). Trata-se de uma novidade a qual permite criar pastas que rastreiam emails com base em determinados critérios como remetente, anexos, assunto ou palavras-chave.

Ao contrário de soluções mais avançadas (como as Caixas de Correio Inteligentes do Mail da Apple), no entanto, o recurso não conta com definições complexas de regras para funcionar, operando com base na ferramenta de pesquisa da plataforma.

Para usar o recurso, portanto, basta fazer uma busca desejada, aplicar determinado(s) filtro(s) — como um que verifica a existência de anexos em emails recebidos de determinado contato — e clicar/tocar no botão para criar uma pasta inteligente.

Apesar de ser mais limitada em termos de possibilidades, a novidade acaba sendo mais fácil de configurar, especialmente para usuários menos avançados, já que eles estarão lidando com uma ferramenta que já costumam utilizar no dia a dia.

Quando criada, uma pasta inteligente passa a ficar disponível na barra lateral do app, funcionando mais como uma espécie de “atalho” para que você não precise definir sempre filtros para uma mesma busca que costuma fazer com frequência.

Smart Folder do Spark

Também é possível renomear, mudar a cor e editar uma pasta inteligente depois que ela já tiver sido criada, bastando escolher a opção “editar regras” — que basicamente permite modificar a pesquisa para que ela atenda a novos critérios.

As Pastas Inteligentes estão disponíveis como parte do Spark Premium 1Exceto para quem já usava Spark 2 antes de outubro 2022, que pode desfrutar do recurso sem uma assinatura. e são sincronizadas entre dispositivos do mesmo sistema operacional (ou semelhantes, como no caso do iOS e do iPadOS).

Por fim, o update também traz uma integração nova para o Spark Teams (cujos usuários podem usar reações em rascunhos e threads compartilhadas), bem como adicionou os botões “Limpar” e “Encolher” para a opção Recentes na barra lateral.

Notas de rodapé

  • 1
    Exceto para quem já usava Spark 2 antes de outubro 2022, que pode desfrutar do recurso sem uma assinatura.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
