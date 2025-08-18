WhatsApp testa recurso de IA que ajuda a compor e editar mensagens

A Meta está testando um novo recurso para fornecer sugestões de escrita de mensagens no WhatsApp com inteligência artificial, conforme visto pelo WABetaInfo.

A ferramenta é construída com base na tecnologia de Processamento Privado da Meta, que utiliza comunicação criptografada para que as mensagens enviadas para a IA não possam ser vinculadas à identidade do usuário.

Assim, ao começar a compor uma mensagem, os usuários verão que o ícone de adesivo na barra de bate-papo será substituído por um símbolo de caneta — o qual indica que o assistente de IA está disponível para fornecer sugestões de escrita.

Somente quando o usuário opta por usar o recurso é que a mensagem será transmitida à IA da Meta, a qual analisa o trecho e gera mensagens alternativas alinhadas com uma das cinco opções de tom selecionadas pelo usuário.

Esses tons incluem opções como reformulação (que altera a estrutura e a legibilidade, sem alterar o significado), profissional, engraçado, apoio e revisão (que corrige problemas de gramática e ortografia).

Vale notar que o destinatário não será notificado de que determinada mensagem foi gerada a partir do sistema de IA da Meta. Além disso, tanto a Meta quanto o WhatsApp não podem acessar suas mensagens ou sugestões geradas pela IA.