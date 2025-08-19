Apple já fabrica todas as variantes dos “iPhones 17” na Índia

Continuando com sua expansão da fabricação de iPhones na Índia enquanto tenta diminuir ao máximo sua dependência da China, a Apple está adicionando cinco novas fábricas destinadas à manufatura de seu novo produto no país sul-asiático, visando a fabricação dos “iPhones 17”.

De acordo com a Bloomberg, a expansão das fábricas inclui duas unidades que já estão em operação — incluindo a fábrica do grupo Tata (que deve representar até metade da produção indiana de iPhones nos próximos dois anos), que iniciou suas operações em abril deste ano.

Pela primeira vez produzindo todas as variantes dos futuros aparelhos antes mesmo do seu lançamento (do modelo base, passando pelo vindouro “Air” até os modelos Pro), a Maçã busca reduzir o impacto do tarifaço promovido pelo governo dos Estados Unidos para produtos importados.

Embora os EUA tenham elevado recentemente as tarifas da Índia para 50%, alguns produtos estão isentos desse alto percentual por tempo indeterminado — o que dá à Apple um certo fôlego e torna a fabricação na Índia menos danosa que a da China e ajuda a impulsionar essa migração.

Toda essa movimentação vem fazendo com que o valor das exportações de iPhones suba substancialmente na Índia. Desde abril, cerca de US$7,5 bilhões em iPhones foram exportados do país, um número bem alto considerando os US$17 bilhões exportados em todo o ano anterior.

Foxconn à procura de mão de obra

De acordo com informações do China Securities Journal, as quais foram notadas pelo pessoal do Patently Apple, a Foxconn — responsável pela fabricação dos iPhones — vem recrutando funcionários desde o fim de julho com salários mais altos do que o normal para dar conta da produção em massa dos novos aparelhos (que, como comentamos, já começou).

De acordo com as informações, funcionários fixos estão recebendo um bônus pessoal de US$752 (¥5.400), enquanto funcionários temporários têm recebido um adicional “sem precedentes” de US$1.114 (¥8.000), além de um subsídio de US$223 (¥1.600). Esse investimento todo estaria fazendo alguns trabalhadores receberem um bônus de até US$1.294 (¥9.300).