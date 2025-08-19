Apple lança programas de reparo e venda de peças genuínas no Canadá

Os programas Self Service Repair e Genuine Parts Distributor, da Apple, estão oficialmente chegando ao Canadá, oferecendo aos proprietários de dispositivos da companhia mais opções para consertá-los.

O Self Service Repair, cabe lembrar, oferece a qualquer pessoa acesso a peças, ferramentas, manuais e diagnósticos necessários para consertar aparelhos como iPhones, Macs e, mais recentemente, iPads. Lançado em 2022, o programa já está disponível em vários países (porém ainda não no Brasil), sendo o Canadá a 34ª região a ser contemplada.

Já o Genuine Parts Distributor se destina a oficinas de reparo que podem não ter um relacionamento de serviço com a Apple, permitindo que elas tenham acesso a peças de reposição originais por meio de distribuidores oficiais. A empresa afirmou estar trabalhando com a MobileSentrix Canadá para fornecer componentes.

Embora represente um avanço para a Apple em termos de reparabilidade, o programa da Maçã enfrenta diversas críticas envolvendo, por exemplo, o preço e a complexidade de algumas das ferramentas de reparo. Alguns, inclusive, argumentam que a empresa inflacionou os preços das peças de reposição para incentivar as pessoas a comprar novos dispositivos em vez de tentar consertá-los por conta própria.

