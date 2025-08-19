Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple lança programas de reparo e venda de peças genuínas no Canadá

Luiz Gustavo Ribeiro
19/08/2025 • 16:58
Apple - Direito ao Reparo (iPhone aberto em assistência técnica)

Os programas Self Service Repair e Genuine Parts Distributor, da Apple, estão oficialmente chegando ao Canadá, oferecendo aos proprietários de dispositivos da companhia mais opções para consertá-los.

Publicidade

O Self Service Repair, cabe lembrar, oferece a qualquer pessoa acesso a peças, ferramentas, manuais e diagnósticos necessários para consertar aparelhos como iPhones, Macs e, mais recentemente, iPads. Lançado em 2022, o programa já está disponível em vários países (porém ainda não no Brasil), sendo o Canadá a 34ª região a ser contemplada.

Já o Genuine Parts Distributor se destina a oficinas de reparo que podem não ter um relacionamento de serviço com a Apple, permitindo que elas tenham acesso a peças de reposição originais por meio de distribuidores oficiais. A empresa afirmou estar trabalhando com a MobileSentrix Canadá para fornecer componentes.

Embora represente um avanço para a Apple em termos de reparabilidade, o programa da Maçã enfrenta diversas críticas envolvendo, por exemplo, o preço e a complexidade de algumas das ferramentas de reparo. Alguns, inclusive, argumentam que a empresa inflacionou os preços das peças de reposição para incentivar as pessoas a comprar novos dispositivos em vez de tentar consertá-los por conta própria.

via NewsRadio Halifax

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple Watch: Desafio dos Parques Nacionais de 2025 acontecerá em 24/8
Posts relacionados