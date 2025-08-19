Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple substituirá o problemático FineWoven por novo tecido em cases, diz leaker

Douglas Nascimento
19/08/2025 • 10:16

Após o fiasco que foi o FineWoven, projetado para substituir o couro e levar mais sustentabilidade para as cases da Apple, a Maçã parece pronta para seu novo empreendimento (entenda por um novo tecido) nessa seara — de acordo com um rumor publicado hoje pelo leaker Majin Bu.

Projetado para resolver os problemas do material anterior, que foi bastante criticado por falhas envolvendo durabilidade e resistência a arranhões, o futuro tecido supostamente abdicará um pouco da beleza em prol de uma abordagem mais técnica e eficiente.

Novo tecido da Apple
Segundo a publicação, ele será feito de um material inovador e, como as imagens publicadas nos indicam, apresentará uma textura emborrachada que foi projetada pela Apple para melhorar a aderência às mãos dos usuários — o que reduzirá o risco de quedas do aparelho.

Com cores foscas (verde, laranja, azul e roxo) e maior resistência a arranhões e ao desgaste diário, o novo material também seria ecológico — o que o deixaria alinhado aos objetivos de sustentabilidade da Apple.

Esse novo tecido, vale recordar, não seria a única novidade em termos de acessórios que a Apple estaria preparando. Segundo o próprio Bu, a Maçã também estaria pronta para adicionar um furo para cordões, bem como para lançar uma case de silicone com “efeito líquido” — quem sabe chamada “Liquid Silicone”.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
