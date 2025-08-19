Apple TV+ divulga trailer da segunda temporada de “Ilha das Formas”

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial da segunda temporada de “Ilha das Formas” (“Shape Island”), série infantil feita em stop motion 1Técnica de animação que cria a ilusão de movimento através de uma sequência de imagens estáticas. baseada na trilogia de livros “Shapes”, de Mac Barnett e Jon Klassen.
Vencedora dos Emmy Awards, “Ilha das Formas” acompanha Quadrado, Círculo e Triângulo, três formas com personalidades diferentes em aventuras que exploram amizade e trabalho em equipe. Ambientada em uma ilha fictícia, a produção mantém o estilo visual artesanal e o foco em narrativas educativas para o público infantil.
O elenco conta com as vozes de Yvette Nicole Brown, Harvey Guillén, Scott Adsit e Gideon Adlon. Os autores da trilogia de livros também atuam como produtores executivos da série, enquanto Ryan Pequin assume como roteirista principal e coprodutor executivo.
O lançamento integra a estratégia do Apple TV+ de ampliar seu catálogo de produções voltadas a crianças e famílias. A nova temporada estreará dia 29 de agosto (uma sexta-feira), com o lançamento simultâneo dos seus oito episódios.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Técnica de animação que cria a ilusão de movimento através de uma sequência de imagens estáticas.