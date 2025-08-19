Navegue

Ilha das Formas (Shape Island)
Apple TV+ divulga trailer da segunda temporada de “Ilha das Formas”

Bruno S. Gentile
19/08/2025 • 14:03
Leitura de 1 minuto

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial da segunda temporada de “Ilha das Formas” (“Shape Island”), série infantil feita em stop motion 1Técnica de animação que cria a ilusão de movimento através de uma sequência de imagens estáticas. baseada na trilogia de livros “Shapes”, de Mac Barnett e Jon Klassen.

Vencedora dos Emmy Awards, “Ilha das Formas” acompanha Quadrado, Círculo e Triângulo, três formas com personalidades diferentes em aventuras que exploram amizade e trabalho em equipe. Ambientada em uma ilha fictícia, a produção mantém o estilo visual artesanal e o foco em narrativas educativas para o público infantil.

Bem-vindos de volta, todos os formatos e tamanhos.
#ShapeIsland — Novos episódios em 29 de agosto.

O elenco conta com as vozes de Yvette Nicole Brown, Harvey Guillén, Scott Adsit e Gideon Adlon. Os autores da trilogia de livros também atuam como produtores executivos da série, enquanto Ryan Pequin assume como roteirista principal e coprodutor executivo.

O lançamento integra a estratégia do Apple TV+ de ampliar seu catálogo de produções voltadas a crianças e famílias. A nova temporada estreará dia 29 de agosto (uma sexta-feira), com o lançamento simultâneo dos seus oito episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Notas de rodapé

  • 1
    Técnica de animação que cria a ilusão de movimento através de uma sequência de imagens estáticas.

